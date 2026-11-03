मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा 17 साल से फरार दोषी, जमीन विवाद में की थी हत्या

मुंबई पुलिस ने हत्या के एक 17 साल पुराने मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. मुलुंड पुलिस ने गुप्त सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को ठाणे जिले के टिटवाला पूर्व इलाके से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान फिरोज मोहम्मद सुलेमान शेख (31) के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, 20 जून 2009 को आरोपी फिरोज, अफरोज और उनके दो अन्य साथियों ने आपसी साजिश के तहत गांव में जमीन के पुराने विवाद को लेकर मस्कूर यास नामक व्यक्ति के सिर पर हथौड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में मुलुंड पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था.

वारदात के बाद से ही आरोपी फिरोज अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था. पुलिस ने उसके मूल गांव और विभिन्न स्थानों पर तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद उसे वांछित आरोपी घोषित किया गया था.

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नाम और सिम कार्ड बदलकर छिपा रहा था पहचान

मुलुंड पुलिस की टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गुप्त मुखबिरों और तकनीकी जांच के जरिए आरोपी की तलाश शुरू की. जांच में पता चला कि आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर और सिम कार्ड बदल लिया था. वह बिहार से मुंबई आकर ठाणे जिले के टिटवाला पूर्व स्थित बनेली गांव में अपनी पहचान छिपाकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर फिटिंग का काम कर रहा था और परिवार के साथ रह रहा था.

पुलिस टीम ने मिली जानकारी के आधार पर टिटवाला पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने अपना नाम फिरोज मोहम्मद सुलेमान शेख बताया. आरोपी मूल रूप से बिहार के कटिहार जिले के बारसोई तालुका स्थित डोगाज गांव का रहने वाला है.

पुलिस की आगे की जांच में सामने आया कि आरोपी और उसके साथियों ने जमीन के पुराने विवाद के चलते मस्कूर यास के सिर पर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या की थी. इसके बाद से आरोपी लगातार पुलिस से बचता फिर रहा था.