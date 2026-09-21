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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: फिलिस्तीन के समर्थन में उड़ाई पतंग तो घर पहुंच गई पुलिस, युवती बोली- 'जबरदस्ती...'

मुंबई: फिलिस्तीन के समर्थन में उड़ाई पतंग तो घर पहुंच गई पुलिस, युवती बोली- 'जबरदस्ती...'

हर्षदा बोराडे का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी पूर्व सूचना या आधिकारिक वारंट दिखाए सांताक्रूज स्थित उनके घर में प्रवेश किया. उन्होंने दावा किया कि घर और उनके निजी सामान की तलाशी ली गई.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 21 Sep 2026 11:11 PM (IST)
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मुंबई के सांताक्रूज इलाके मे रहने वाली पोस्टग्रेजुएट छात्रा हर्षदा बोराडे ने आरोप लगाया है कि फिलिस्तीन के समर्थन में पतंग उड़ाने के कारण उनसे जबरन और नियमों के खिलाफ पूछताछ की गई. 15 सितंबर को मुंबई के बांद्रा इलाके में गाजा के बच्चों के समर्थन में पतंग उड़ाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कार्यक्रम के दो दिन बाद इसमें शामिल कुछ युवक-युवतियों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ शुरू की.

'निजी सामान की ली तलाशी'

हर्षदा बोराडे का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी पूर्व सूचना या आधिकारिक वारंट दिखाए सांताक्रूज स्थित उनके घर में प्रवेश किया. उन्होंने दावा किया कि घर और उनके निजी सामान की तलाशी ली गई और आधी रात तक पूछताछ की गई. हर्षदा का यह भी आरोप है कि कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाली उनकी रूम पार्टनर के सामान और निजी चीजों की भी जांच की गई.

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'मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए कहा'

बोराडे ने कहा कि इसके बाद मकान मालिक ने उनसे कहा है कि वो घर खाली कर दें. हर्षदा ने बताया 15 पुलिसकर्मियों ने शुक्रवार शाम 5 बजे से शनिवार सुबह 3 बजे तक उनके घर की तलाशी ली. इस दौरान उनको कोई कानूनी नोटिस या वारंट भी पुलिसकर्मियों की ओर से नहीं दिखाया गया.

'जबरदस्ती घर में घुसे'

हर्षदा ने कहा जब मैंने उनसे उनकी पहचान पूछी तो उन लोगों ने मना किया और सभी जबरदस्ती घर में घुस गए. उनकी नोटबुक और डायरी जांची गई, किताबों के नाम नोट किए गए, उनके सामान की तस्वीरें ली गईं और वीडियो भी बनाए गए. हालांकि,पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है.

पुलिस ने क्या कहा?

वहीं इस मामले को लेकर पुलिस उपायुक्त मोहित गर्ग ने कहा कि मामले में जांच कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में नहीं लिया गया है. फिलहाल इस मामले में पुलिस की पूछताछ और युवतियों की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर चर्चा जारी है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 21 Sep 2026 10:53 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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