मुंबई के पार्कसाइट इलाके में सोमवार (22 दिसंबर) दोपहर एक बुर्का पहने शख्स को चोर समझकर लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. बताया गया कि स्थानीय लोगों को उस व्यक्ति के हावभाव संदिग्ध लगे और उन्होंने शक के आधार पर उसे रोक लिया. बाद में पुलिस जांच में सामने आया कि बुर्का पहनकर घूम रहा शख्स कोई चोर नहीं बल्कि स्थानीय निवासी और पेशे से ऑटो रिक्शा चालक था.

कैसे हुई घटना?

घटना मुंबई के पार्कसाइट क्षेत्र की है, जहां 33 वर्षीय तौसीफ मोहम्मद शेख दोपहर के समय बुर्का पहनकर इलाके में घूम रहा था. कुछ लोगों को उसके व्यवहार और मौजूदगी पर शक हुआ और यह अफवाह फैल गई कि वह बच्चा चुराने आया है.

शक के आधार पर लोगों ने तौसीफ को पकड़ लिया और उससे बुर्का हटवाया. जब पता चला कि वह महिला नहीं बल्कि पुरुष है, तो भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई और उसकी पिटाई कर दी गई. इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया.

किराया न देने वाले यात्रियों को ढूंढने के लिए पहना था बुर्का

सूचना मिलने पर पार्कसाइट पुलिस मौके पर पहुंची और तौसीफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ कि तौसीफ स्थानीय निवासी है और पेशे से ऑटो रिक्शा ड्राइवर है. पूछताछ में उसने बताया कि उसे कुछ यात्रियों से किराया नहीं मिला था, जिनकी तलाश में वह पहचान छुपाकर बुर्का पहनकर निकला था.

पुलिस को उसके खिलाफ किसी भी तरह की आपराधिक मंशा या बच्चा चोरी से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला. इसी कारण उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया और उसे छोड़ दिया गया.

सीसीटीवी में कैद पूरी घटना

पुलिस के अनुसार, पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें तौसीफ को पकड़कर पीटते हुए लोग साफ दिखाई दे रहे हैं. इस मामले में पुलिस ने लोगों को कानून हाथ में न लेने की सलाह दी है और कहा है कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सीधे पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए.