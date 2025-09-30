मुंबई: कुरार विलेज में व्यापारी पर गोली चलाने का CCTV फुटेज आया सामने, आरोपी गिरफ्तार

मुंबई के उपनगर मलाड पूर्व के पठानवाड़ी, पाल नगर इलाके में रविवार (28 सितंबर) को सुबह हुई फायरिंग के मामले का खुलासा हो गया है. कुरार पुलिस ने फरार आरोपी गुड्डू बिहारी उर्फ़ शेख को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसके पास से पिस्टल भी बरामद किया है. इस फायरिंग की घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी व्यापारी पर गोली चलाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है.

कुरार पुलिस ने बताया, ''रविवार (28 सितंबर) को सुबह करीब 5:30 बजे व्यापारी अब्बू तलहा अव्वल बेग, उर्फ तुला शेख पर पीछे से गोली चलाई गई. गोली उनकी गर्दन के नीचे लगी और उन्हें तुरंत जे.जे. अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज हुआ और अब वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

जमीन खरीद-फरोख्त को लेकर चल रहा था विवाद- पुलिस

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी और पीड़ित के बीच जमीन खरीद-फरोख्त को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते यह हमला हुआ. आरोपी को मंगलवार (30 सितंबर) को बोरीवली कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करेगी.

आरोपी ने व्यापारी पर पीछे से की फायरिंग

CCTV फुटेज में दिख रहा है कि जब तुला शेख सड़क पर आगे बढ़ रहे थे, तभी पीछे से गुड्डू बिहारी ब्लैक बैग में पिस्टल छुपाकर थोड़ी दूरी बनाकर चल रहा था. कुछ ही क्षणों में उसने पीछे से गोली चलाई और भाग निकला. रात के अंधेरे में उसका एक साथी पहले से बाइक पर इंतजार कर रहा था, जिस पर बैठकर वह फरार हो गया.

फायरिंग मामले में दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

हालांकि व्यापारी पर गोली चलाने वाला गुड्डू बिहारी अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन बाइक चलाने वाला उसका साथी अभी भी फरार है. कुरार पुलिस ने कहा है कि इस हमले की जांच जारी है और जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.