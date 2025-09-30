हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: कुरार विलेज में व्यापारी पर गोली चलाने का CCTV फुटेज आया सामने, आरोपी गिरफ्तार

मुंबई: कुरार विलेज में व्यापारी पर गोली चलाने का CCTV फुटेज आया सामने, आरोपी गिरफ्तार

Mumbai Crime News: पाल नगर इलाके में फायरिंग मामले में CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी व्यापारी पर गोली चलाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है. गोली चलाने के बाद आरोपी फरार हो गया था.

By : सूरज ओझा | Updated at : 30 Sep 2025 08:11 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के उपनगर मलाड पूर्व के पठानवाड़ी, पाल नगर इलाके में रविवार (28 सितंबर) को सुबह हुई फायरिंग के मामले का खुलासा हो गया है. कुरार पुलिस ने फरार आरोपी गुड्डू बिहारी उर्फ़ शेख को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसके पास से पिस्टल भी बरामद किया है. इस फायरिंग की घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी व्यापारी पर गोली चलाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है.

कुरार पुलिस ने बताया, ''रविवार (28 सितंबर) को सुबह करीब 5:30 बजे व्यापारी अब्बू तलहा अव्वल बेग, उर्फ तुला शेख पर पीछे से गोली चलाई गई. गोली उनकी गर्दन के नीचे लगी और उन्हें तुरंत जे.जे. अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज हुआ और अब वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं. 

जमीन खरीद-फरोख्त को लेकर चल रहा था विवाद- पुलिस

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी और पीड़ित के बीच जमीन खरीद-फरोख्त को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते यह हमला हुआ. आरोपी को मंगलवार (30 सितंबर) को बोरीवली कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करेगी.

आरोपी ने व्यापारी पर पीछे से की फायरिंग

CCTV फुटेज में दिख रहा है कि जब तुला शेख सड़क पर आगे बढ़ रहे थे, तभी पीछे से गुड्डू बिहारी ब्लैक बैग में पिस्टल छुपाकर थोड़ी दूरी बनाकर चल रहा था. कुछ ही क्षणों में उसने पीछे से गोली चलाई और भाग निकला. रात के अंधेरे में उसका एक साथी पहले से बाइक पर इंतजार कर रहा था, जिस पर बैठकर वह फरार हो गया.

फायरिंग मामले में दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

हालांकि व्यापारी पर गोली चलाने वाला गुड्डू बिहारी अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन बाइक चलाने वाला उसका साथी अभी भी फरार है. कुरार पुलिस ने कहा है कि इस हमले की जांच जारी है और जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 30 Sep 2025 08:11 PM (IST)
Tags :
MUMBAI MUMBAI POLICE MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
महात्मा गांधी की हत्या पर क्या था पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का रिएक्शन? जानें
महात्मा गांधी की हत्या पर क्या था पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का रिएक्शन? जानें
झारखंड
कौन हैं IAS अविनाश कुमार, जो बनाए गए झारखंड के नए मुख्य सचिव
कौन हैं IAS अविनाश कुमार, जो बनाए गए झारखंड के नए मुख्य सचिव
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
बॉलीवुड
रानी मुखर्जी की भाभी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमरस अदाओं से कत्ल-ए-आम करती हैं ज्योति मुखर्जी
रानी मुखर्जी की भाभी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमरस अदाओं से कत्ल-ए-आम करती हैं ज्योति मुखर्जी
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महात्मा गांधी की हत्या पर क्या था पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का रिएक्शन? जानें
महात्मा गांधी की हत्या पर क्या था पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का रिएक्शन? जानें
झारखंड
कौन हैं IAS अविनाश कुमार, जो बनाए गए झारखंड के नए मुख्य सचिव
कौन हैं IAS अविनाश कुमार, जो बनाए गए झारखंड के नए मुख्य सचिव
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
बॉलीवुड
रानी मुखर्जी की भाभी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमरस अदाओं से कत्ल-ए-आम करती हैं ज्योति मुखर्जी
रानी मुखर्जी की भाभी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमरस अदाओं से कत्ल-ए-आम करती हैं ज्योति मुखर्जी
क्रिकेट
बाबर आजम की पाकिस्तान टीम में हुई वापसी, PCB ने दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए किया टीम का एलान
बाबर आजम की पाकिस्तान टीम में हुई वापसी, PCB ने दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए किया टीम का एलान
ट्रेंडिंग
ऐसे होती है यूपी रोडवेज चलाने की ट्रेनिंग! वीडियो देख ड्राइवरों के लिए बढ़ जाएगी इज्जत
ऐसे होती है यूपी रोडवेज चलाने की ट्रेनिंग! वीडियो देख ड्राइवरों के लिए बढ़ जाएगी इज्जत
एग्रीकल्चर
घर में कैसे लगा सकते हैं इलायची का पौधा? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका
घर में कैसे लगा सकते हैं इलायची का पौधा? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका
रिलेशनशिप
Relationship Tips for Couples: पति के साथ हर वक्त होती है लड़ाई? उलझते रिश्ते को सुलझाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स
पति के साथ हर वक्त होती है लड़ाई? उलझते रिश्ते को सुलझाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget