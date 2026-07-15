INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में दिल दहला देने वाली वारदात, थाने से 100 मीटर दूर शख्स ने पत्नी को पत्थर से कुचला, मौत

मुंबई में दिल दहला देने वाली वारदात, थाने से 100 मीटर दूर शख्स ने पत्नी को पत्थर से कुचला, मौत

Mumbai News In Hindi: मुंबई के ओशिवारा में पुलिस स्टेशन से 100 मीटर दूर पति ने शराब के नशे में पत्नी का सिर और गला पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी. दोनों भीख मांगकर गुजारा करते थे.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 15 Jul 2026 12:20 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके में ओशिवारा पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर एक बेहद क्रूर और दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी के सिर और गले पर बड़े पत्थर से लगातार वार कर उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया.

पुलिस के मुताबिक, मृतक महिला और आरोपी पति ओशिवारा इलाके में ट्रैफिक सिग्नल के पास भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे. मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे दोनों शराब के नशे में थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में तीखी बहस शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्साए पति ने सड़क किनारे पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और पत्नी के सिर तथा गले पर बेरहमी से वार कर दिए. महिला लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ी.

'वह दिन दूर नहीं, जब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगेंगे', मैंग्रोव कटाई पर हाई कोर्ट ने जताई चिंता

पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही ओशिवारा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल महिला को तुरंत कूपर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने आरोपी पति को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया. 

जांच में शराब और आपसी विवाद सामने

ओशिवारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घटना के समय दोनों शराब के नशे में थे और आपसी झगड़े के बाद आरोपी ने यह क्रूर कदम उठाया. पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे की असली वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

यह घटना मुंबई पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है क्योंकि हत्या ओशिवारा पुलिस स्टेशन से मात्र 100 मीटर दूर हुई है. स्थानीय लोगों ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि भीख मांगने वालों की स्थिति बेहद दयनीय है और शराब की लत उनके जीवन को तबाह कर रही है. सामाजिक कार्यकर्ता इस घटना को लेकर चिंता जता रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे गरीब और असहाय जोड़ों के लिए शराब मुक्ति और पुनर्वास की योजनाओं की सख्त जरूरत है.

देर रात देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे शरद पवार के नेता जयंत पाटील! महाराष्ट्र की सियासत में हलचल

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 15 Jul 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: परिसीमीन बिल पर बीजेपी को मिली बड़ी राहत! सुप्रिया सुले के बयान से मिले ये संकेत
परिसीमीन बिल पर बीजेपी को मिली बड़ी राहत! सुप्रिया सुले के बयान से मिले ये संकेत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में 'नकली बीज' ने किसानों की उम्मीदों पर फेरा पानी, नहीं उगी फसल; कार्रवाई की मांग
महाराष्ट्र में 'नकली बीज' ने किसानों की उम्मीदों पर फेरा पानी, नहीं उगी फसल; कार्रवाई की मांग
महाराष्ट्र
मुंबई में दिल दहला देने वाली वारदात, थाने से 100 मीटर दूर शख्स ने पत्नी को पत्थर से कुचला, मौत
मुंबई में दिल दहला देने वाली वारदात, थाने से 100 मीटर दूर शख्स ने पत्नी को पत्थर से कुचला, मौत
महाराष्ट्र
'सरकार या सीएम की आलोचना देशद्रोह नहीं', NCP नेता को जमानत देते हुए पुणे कोर्ट का बड़ा फैसला
'सरकार या सीएम की आलोचना देशद्रोह नहीं', NCP नेता को जमानत देते हुए पुणे कोर्ट का बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हॉर्मुज पार कर लिया...', परिवार को किया मैसेज और तभी ईरान ने कर दिया मिसाइल अटैक, भारतीय शख्स की मौत
'हॉर्मुज पार कर लिया...', परिवार को किया मैसेज और तभी ईरान ने किया मिसाइल अटैक, भारतीय शख्स की मौत
दिल्ली NCR
दो दिन में हो सकती है सोनम वांगचुक की मौत! 8.5 kg घटा वजन, अनशन पर दिल्ली HC में याचिका
दो दिन में हो सकती है सोनम वांगचुक की मौत! 8.5 kg घटा वजन, अनशन पर दिल्ली HC में याचिका
विश्व
ट्रंप धमाकों के साथ दे रहे समझौते की धमकी, डेडलाइन पर ईरान बोला- 'होर्मुज से जुड़े किसी भी...'
ट्रंप धमाकों के साथ दे रहे समझौते की धमकी, डेडलाइन पर ईरान बोला- 'होर्मुज से जुड़े किसी भी...'
स्पोर्ट्स
'गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बीच मतभेद', इस पूर्व इंडियन क्रिकेटर के दावे से मची सनसनी
'गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बीच मतभेद', इस पूर्व इंडियन क्रिकेटर के दावे से मची सनसनी
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
विश्व
Explained: UAE होर्मुज स्ट्रेट के बगल में क्यों बना रहा नई बंदरगाह? ईरान के 'इकोनॉमिक बम' का तोड़ या कमजोरी छिपाने की कोशिश
UAE होर्मुज स्ट्रेट के बगल में क्यों बना रहा नई बंदरगाह? ईरान के इकोनॉमिक बम का तोड़ क्यों खास?
पंजाब
Punjab Politics: 'यह कोई गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं...' राजा वडिंग को हटाने की मांग के बीच भूपेश बघेल ने सौंपी रिपोर्ट
'यह कोई गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं...' राजा वडिंग को हटाने की मांग के बीच भूपेश बघेल ने सौंपी रिपोर्ट
एग्रीकल्चर
किन फसलों को अब बिना टैक्स यूके में बेच पाएंगे किसान, कितना बढ़ जाएगा मुनाफा?
किन फसलों को अब बिना टैक्स यूके में बेच पाएंगे किसान, कितना बढ़ जाएगा मुनाफा?
ABP NEWS
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
ABP NEWS
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
ABP NEWS
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
ABP NEWS
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
ABP NEWS
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
Embed widget