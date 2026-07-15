मुंबई में दिल दहला देने वाली वारदात, थाने से 100 मीटर दूर शख्स ने पत्नी को पत्थर से कुचला, मौत

मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके में ओशिवारा पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर एक बेहद क्रूर और दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी के सिर और गले पर बड़े पत्थर से लगातार वार कर उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया.

पुलिस के मुताबिक, मृतक महिला और आरोपी पति ओशिवारा इलाके में ट्रैफिक सिग्नल के पास भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे. मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे दोनों शराब के नशे में थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में तीखी बहस शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्साए पति ने सड़क किनारे पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और पत्नी के सिर तथा गले पर बेरहमी से वार कर दिए. महिला लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ी.

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पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही ओशिवारा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल महिला को तुरंत कूपर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने आरोपी पति को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया.

जांच में शराब और आपसी विवाद सामने

ओशिवारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घटना के समय दोनों शराब के नशे में थे और आपसी झगड़े के बाद आरोपी ने यह क्रूर कदम उठाया. पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे की असली वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

यह घटना मुंबई पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है क्योंकि हत्या ओशिवारा पुलिस स्टेशन से मात्र 100 मीटर दूर हुई है. स्थानीय लोगों ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि भीख मांगने वालों की स्थिति बेहद दयनीय है और शराब की लत उनके जीवन को तबाह कर रही है. सामाजिक कार्यकर्ता इस घटना को लेकर चिंता जता रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे गरीब और असहाय जोड़ों के लिए शराब मुक्ति और पुनर्वास की योजनाओं की सख्त जरूरत है.

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