दिल्ली धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, पुलिस ने कहा- 'बड़े शहरों के लिए गंभीर खतरा है दहशतवाद'

दिल्ली में हुए हालिया धमाके के बाद मुंबई में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं. मुंबई पुलिस ने पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखते हुए महत्वपूर्ण इलाकों रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल देश के बड़े महानगर आतंकवाद के बढ़ते खतरे का सामना कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लिया जा सकता है.

मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि धमाके के बाद खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट बेहद संवेदनशील हैं. इसी कारण पूरे शहर में गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है. पुलिस का कहना है कि दहशतवाद अब केवल सीमावर्ती क्षेत्रों या संवेदनशील इलाकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़े शहर सीधे तौर पर इसके निशाने पर हैं.

आतंकवादी संगठनों के जाल में फंस रहे शिक्षित युवक

पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि पहले आतंकी संगठनों के लिए भर्ती होने वाले लोग अधिकतर कम पढ़े-लिखे और कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से होते थे. लेकिन साल 2006–2007 के बाद एक नया पैटर्न सामने आया है. अब अच्छे-खासे शिक्षित, तकनीकी रूप से सक्षम और मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले युवक भी आतंकवादी संगठनों के जाल में फंस रहे हैं. यह बदलाव सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है क्योंकि ऐसे युवकों की पहचान करना अक्सर कठिन होता है.

स्कूलों और कॉलेजों में पुलिस चला रही जनजागृति अभियान

मुंबई पुलिस इस खतरे से निपटने के लिए लगातार जनजागृति अभियान चला रही है. स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें युवाओं को जागरूक किया जा रहा है कि वे किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन या ऑफलाइन गतिविधि में शामिल न हों. पुलिस का कहना है कि अगर किसी युवक के व्यवहार या गतिविधि में बदलाव दिखता है, तो वह तुरंत परिवार, समुदाय के नेताओं और समाजसेवियों को शामिल करके समाधान खोजने की कोशिश करती है.

आतंकवाद केवल सुरक्षा एजेंसियों का मुद्दा नहीं

अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद केवल सुरक्षा एजेंसियों का मुद्दा नहीं है. समाज के सहयोग के बिना इसे रोकना असंभव है. प्रत्येक नागरिक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. संदिग्ध गतिविधि की सूचना देना, अफवाहों से बचना और शांति बनाए रखना, ये सभी कदम शहर को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं.

अंत में, पुलिस ने अपील की कि लोग सतर्क रहें लेकिन भयभीत न हों. सुरक्षा एजेंसियां हर स्तर पर निगरानी कर रही हैं और किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. मुंबई जैसे बड़े शहरों को सुरक्षित रखना प्रशासन और जनता दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है.

ये भी पढ़िए- पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाने पर बवाल, विरोध के बाद प्रशासन ने वापस लगाई