मुंबई: 299 रुपये की ड्रेस का लालच पड़ा भारी, नर्स ने गंवाए एक लाख रुपये, फेसबुक एड ने ऐसे फंसाया

मुंबई में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक निजी अस्पताल में काम करने वाली नर्स को महज 299 रुपये की ड्रेस का लालच भारी पड़ गया. फेसबुक पर दिखे एक आकर्षक विज्ञापन के जरिए ठगों ने महिला को अपने जाल में फंसाया और धीरे-धीरे उससे करीब 1 लाख रुपये ऐंठ लिए. शुरुआत में मामूली रकम मांगने के बाद ठगों ने डिलीवरी, टैक्स और अन्य शुल्कों के नाम पर लगातार पैसे मंगवाए.

साथ ही 16 से 20 अप्रैल के बीच हुई इस ठगी के बाद पीड़िता को जब धोखे का एहसास हुआ तो उसने देवनार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है.

ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान महिला से ठगी

पुलिस शिकायत के मुताबिक, जालसाजों ने शिपिंग चार्ज, जीपीएस (GPS) शुल्क, ट्रैकिंग फीस, वेरिफिकेशन कोड और एड्रेस कन्फर्मेशन जैसे अलग-अलग बहाने बनाकर पांच दिनों के भीतर कुल 1 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए. ठगों ने पीड़िता को बार-बार यह भरोसा दिलाया कि ड्रेस की डिलीवरी के बाद अधिकांश राशि वापस (Refund) कर दी जाएगी, लेकिन पैसे भेजने के बाद भी जब ऑर्डर नहीं मिला तो पीड़िता को ठगी का एहसास हुआ.

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पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला

जानकारी के अनुसार, नर्स ने तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क किया और मामले की जानकारी दी, जिसके बाद देवनार पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इस पूरे स्कैम को अंजाम देने के लिए फेसबुक विज्ञापन, एक व्हाट्सएप नंबर और फर्जी डिलीवरी एजेंट का सहारा लिया गया था.

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