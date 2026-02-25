मालेगांव नमाज विवाद पर बीजेपी के मंत्री नितेश राणे के बिगड़े बोल, कहा- 'मदरसों में आतंकी...'

महाराष्ट्र में मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में म्युनिसिपल कर्मचारियों और लोगों द्वारा नमाज पढ़े जाने को लेकर सियासत गरमा गई है. इस बीच बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा परिसर के बाहर कहा कि नगर निगम में नमाज पढ़ने का प्रावधान संविधान में कहीं नहीं है.

उन्होंने कहा कि जनता ने प्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए चुना है, लेकिन वे निगम परिसर में नमाज अदा करते हैं. जब चुनाव शुरू होता है तब यह लोग जय भीम का नारा देते हैं और चुनाव के बाद जय भीम कहीं नहीं दिखाई देता है. अब यह लोग टीपू सुल्तान का फ़ोटो लगाते हैं. बाबा साहेब आंबेडकर को भूल गए हैं ऐसा दिखाई देता है.

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में नमाज पढ़ने पर क्या कहा?

BJP नेता नितेश राणे ने कहा कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में म्युनिसिपल कर्मचारियों और लोगों ने म्युनिसिपल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिस में नमाज पढ़ी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले जय भीम, चुनाव के बाद जय मीम, इन्हें यह सब इस्लाम राष्ट्र में करना चाहिए. आपको मालेगांव में डेवलपमेंट करने के लिए चुन कर दिया गया है. जिहाद करने के लिए नहीं चुना गया है. उनको बर्खास्त करने की मांग क्यों नही करनी चाहिए. उन्हें धर्म बढ़ाने के लिए थोड़ी चुनकर जीत कर दिया है इतनी सारी मस्जिद है तो वहां नमाज कौन पड़ेगा अगर उन्हें महापालिका की इमारत में नमाज पढ़ना हैं तो.

मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट कर देना चाहिए

राणे ने मदरसों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में मदरसों की आवश्यकता नहीं है और कुरान की शिक्षा के लिए मस्जिद पर्याप्त है. उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से राज्य के सभी मदरसों को बंद करने की मांग करेंगे. मदरसे आतंकवादी तैयार करने का अड्डा हैं.

उन्होंने आगे कहा कि उसमें शिक्षा का कोई संबंध नहीं है और इसी तरीके के हमने अगर इस्लामिक राष्ट्र में किया होता तो क्या इजाजत दी जाती. अगर वहां जाकर भागवत गीता सीखाने के लिए इस तरह की पहल शुरू की होती तो, वहां मराठी में कोई संबंध नहीं है वहां सिर्फ उर्दू सिखाया जाता है. उन्होंने कहा कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए और सभी मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट कर देना चाहिए.

'मुंबई को कोंकण से जोड़ने का काम कर रही सरकार'

इसके साथ ही राणे ने बताया कि देवेंद्र फडणवीस सरकार मुंबई को कोंकण से जलमार्ग के जरिए जोड़ने पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि मार्च से मुंबई और विजयदुर्ग के बीच रो-रो सेवा शुरू करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है. इस परियोजना से कोंकण क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा तथा पर्यटन, कृषि और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.