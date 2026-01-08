हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबांग्लादेश बॉर्डर से फर्जी नोट की तस्करी करने वाली महिला गिरफ्तार, BMC चुनाव से पहले नेटवर्क का भंडाफोड़

बांग्लादेश बॉर्डर से फर्जी नोट की तस्करी करने वाली महिला गिरफ्तार, BMC चुनाव से पहले नेटवर्क का भंडाफोड़

Mumbai News: मुंबई पुलिस ने BMC चुनाव से पहले झारखंड के साहेबगंज में महिला जोसना बीबी को गिरफ्तार किया. वह 60 हजार असली के बदले 1 लाख फर्जी नोट देती थी.

By : सूरज ओझा | Edited By: जतिन राय | Updated at : 08 Jan 2026 12:24 PM (IST)
बीएमसी चुनाव को देखते हुए मुंबई पुलिस ने आज एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए फर्जी नोट मामले में फरार चल रही महिला आरोपी को बांग्लादेश बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी पिछले सप्ताह दादर रेलवे स्टेशन के पास हुई फर्जी नोट बरामदगी की कार्रवाई से जुड़ी हुई है, जिसमें एक आरोपी पकड़ा गया था और एक महिला फरार थी.

पिछले सप्ताह मुंबई पुलिस की शिवाजी पार्क पुलिस ने दादर रेलवे स्टेशन के पास से अमरुद्दीन शेख (उम्र 61 वर्ष) नामक शख्स को हाई क्वालिटी फर्जी नोटों के साथ गिरफ्तार किया था. उसके पास से 500-500 रुपये के कुल 72 हजार रुपये के नकली नोट बरामद किए गए थे. जांच में सामने आया था कि ये फर्जी नोट बेहद उच्च गुणवत्ता के थे और इनके बांग्लादेश से भारत लाए जाने की आशंका है.

पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि अमरुद्दीन शेख इससे पहले भी हजारों रुपये के फर्जी नोट बाजार में खपा चुका है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ये नकली नोट किन-किन इलाकों में और किन माध्यमों से इस्तेमाल किए गए.

बांग्लादेश बॉर्डर से महिला गिरफ्तार

इसी मामले में फरार महिला आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसे आज झारखंड के साहेबगंज जिले में स्थित बांग्लादेश बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार महिला की पहचान जोसना बीबी उर्फ जोसना सेराजुल शेख (उम्र 49 वर्ष) के रूप में हुई है. यह कार्रवाई राधानगर पुलिस थाने की मदद से की गई.

60 हजार असली के बदले 1 लाख फर्जी

पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला आरोपी अमरुद्दीन शेख सहित कई लोगों को फर्जी नोट सप्लाई करती थी. वह 60 हजार रुपये के असली नोट के बदले में 1 लाख रुपये के फर्जी नोट उपलब्ध कराती थी. शक है कि महिला यह फर्जी नोट बांग्लादेश से भारत लाती थी. महिला पिछले दो वर्षों से इस अवैध धंधे में सक्रिय थी और अनुमान है कि इस दौरान उसने 12 से 14 लाख रुपये के फर्जी नोट भारत में वितरित किए हैं.

BMC चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई

बीएमसी चुनाव से पहले यह गिरफ्तारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. पुलिस को आशंका है कि फर्जी नोटों का इस्तेमाल चुनावी गतिविधियों में भी किया जा सकता था. फिलहाल मुंबई पुलिस इस पूरे फर्जी नोट नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है और आगे की जांच जारी है. पुलिस यह पता लगाने में लगी है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है और कितने लोगों ने इन फर्जी नोटों का इस्तेमाल किया है.

Published at : 08 Jan 2026 12:24 PM (IST)
BMC Elections MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
