मुंबई के मुलुंड इलाके में मेट्रो पिलर का हिस्सा ऑटो पर गिरा, एक की मौत, कई घायल

मुंबई के उत्तर-पूर्व इलाके मुलुंड में शनिवार दोपहर निर्माणाधीन मेट्रो परियोजना के एक पिलर का हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया. स्लैब गिरने से हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कुछ अन्य लोग घायल हुए हैं. वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा दुख व्यक्त किया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

वहीं मृतक के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और घायलों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है.

चकनाचूर हुआ ऑटो

अधिकारी ने बताया कि यह हादसा दोपहर 12 बजकर 20 मिनट के आस पास एलबीएस रोड पर, जॉनसन एंड जॉनसन फैक्टरी के सामने हुआ. उन्होंने बताया कि खंभे का एक स्लैब टूटकर नीचे खड़े ऑटो रिक्शा पर गिर गया, जिससे ऑटो पूरी तरह चकनाचूर हो गया. तीन से चार लोगों के घायल होने की आशंका है.

अग्निशमन और पुलिसकर्मियों के अलावा मेट्रो निर्माण कंपनी के कर्मचारी घटना स्थल पर मौजूद हैं और बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं. अधिकारी ने बताया कि घटना के संबंध में अभी और जानकारी जुटाई जा रही है.

जांच कमेट की गठन

वहीं मेट्रो लाइन 4 परियोजना के निर्माणाधीन क्षेत्र में मुलुंड फायर स्टेशन के पास, पियर 196 के नजदीक पैरापेट के एक हिस्से के ढह जाने की घटना की जांच के लिए एमएमआरडीए ने निदेशक (मेट्रो पीआईयू) श्री बसवराज एम. भद्रगोंड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है.