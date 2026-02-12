हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रवंदे मातरम् पर शरद पवार गुट के नेता नसीम सिद्दीकी का बड़ा बयान, 'मुसलमानों के साथ जबरदस्ती...'

वंदे मातरम् पर शरद पवार गुट के नेता नसीम सिद्दीकी का बड़ा बयान, 'मुसलमानों के साथ जबरदस्ती...'

Mumbai News: शरद पवार गुट के नेता नसीम सिद्दीकी ने कहा कि मैं मुसलमानों से यही अपील करूंगा कि इसे कोई बड़ा मुद्दा न बनाएं. जो गाना चाहता है वह गाए, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, आईएएनएस | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 12 Feb 2026 08:06 PM (IST)
देश में वंदे मातरम् को लेकर नई बहस छिड़ी हुई है. इस बीच एनसीपी (एसपी) के नेता नसीम सिद्दीकी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के नए नियमों पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के एतराज पर कहा कि वंदे मातरम् कहने के लिए मुसलमानों के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए.

मुंबई में नसीम सिद्दीकी ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "अरशद मदनी की भूमिका सही है. यह एक जनतंत्र देश है. आप किसी भी नागरिक को जबरदस्ती कुछ पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. राष्ट्रगान तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज जो मुसलमानों के एक खुदा होने के वजूद से टकराए या उसे चुनौती दे, मुसलमान एक ही खुदा को मानता है और उसके सामने ही सिर झुकाता है." 

'जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए'

उन्होंने कहा, "कोई इस तरह का वाक्य जो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकने के लिए प्रेरित करे, वह मुसलमान मंजूर नहीं करेगा. मैं मुसलमानों से यही अपील करूंगा कि इसे कोई बड़ा मुद्दा न बनाएं. जो गाना चाहता है वह गाए, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए. मुसलमान खड़े होकर सम्मान कर सकता है."

'बीजेपी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं'

मुंबई की मेयर रितु तावड़े के बयान पर नसीम सिद्दीकी ने कहा कि बीजेपी से या रितु तावड़े से या किसी मुख्यमंत्री और मेयर से मुसलमानों को कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है. भारतीयों को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. सर्टिफिकेट की जरूरत बीजेपी के लोगों को है. वे पहले यह सर्टिफिकेट प्राप्त करें कि वे देशभक्त हैं या नहीं. बीजेपी छोड़कर इस देश में जितने लोग भी हैं, अलग-अलग राजनीतिक दलों, संप्रदायों और समाजों के, वे सब देशभक्त हैं."

लातूर घटना पर क्या कहा?

वहीं नसीम सिद्दीकी ने लातूर जा रहे मुस्लिम शख्स पर ट्रेन में हुए हमले पर कहा, "इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है. यह भाजपा का एजेंडा है. उनके पास विकास का एजेंडा नहीं है इसलिए देश में नफरत की राजनीति के जरिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं. यह उसका एक उदाहरण है. यह देश में पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले तबरेज को लोगों ने पेड़ से बांधकर पीटा गया, मारा गया. हद तो तब हो गई जब एक दाढ़ी वाले को ट्रेन में सुरक्षाकर्मी ने गोली मार दी. इस प्रकार की मानसिकता 2014 के बाद युवाओं में विकसित की गई है. सत्ता बदलेगी तो लोगों की मानसिकता बदलेगी."

Published at : 12 Feb 2026 08:06 PM (IST)
Vande Mataram MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
