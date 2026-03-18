मुंबई: साकीनाका में हिट एंड रन मामले में बच्चे की मौत, कार चला रहे नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा

मुंबई के साकीनाका इलाके से एक दर्दनाक हिट-एंड-रन मामला सामने आया है जिसमें एक नाबालिग चालक की लापरवाही ने एक किशोर की जान ले ली. नाहर सोसाइटी इलाके में एक 17 वर्षीय लड़के ने जो ईद मनाने के लिए दुबई से मुंबई आया था तेज रफ्तार और लापरवाही से कार चलाते हुए दोपहिया वाहन पर सवार प्रतीक माने और उसके भाई सुमित को जोरदार टक्कर मार दी. प्रतीक की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर मारने के बाद चालक मौके से फरार हो गया लेकिन साकीनाका पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया.

ईद मनाने दुबई से आया था 17 साल का चालक

यह हादसा तब हुआ जब 17 वर्षीय चालक जो ईद के मौके पर दुबई से मुंबई आया था तेज रफ्तार से कार चला रहा था. साकीनाका की नाहर सोसाइटी के पास दोपहिया वाहन पर सवार प्रतीक माने और उसके भाई सुमित को कार ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि प्रतीक की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा उस वक्त और भी दर्दनाक हो जाता है जब यह पता चलता है कि दोनों पक्षों में नाबालिग शामिल थे.

टक्कर के बाद फरार हुआ चालक, पुलिस ने की तत्काल कार्रवाई

टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. हालांकि साकीनाका पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और नाबालिग चालक को जल्द ही हिरासत में ले लिया. पुलिस ने नाबालिग चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही उसके साथी मोहम्मद खान के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. नाबालिग चालक को किशोर सुधार गृह भेज दिया गया है.

नाबालिग के हाथों में गाड़ी की चाबी देने पर उठे सवाल

यह घटना एक बार फिर उस गंभीर सवाल को सामने लाती है कि नाबालिगों को वाहन चलाने की इजाजत क्यों दी जाती है. एक 17 वर्षीय चालक की लापरवाही ने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया. प्रतीक के भाई सुमित को भी टक्कर में चोटें आई हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.