महाराष्ट्र: मलाड और मुंबई के इलाकों में बाइक चोरी का शातिर आरोपी गिरफ्तार, 5 स्कूटी बरामद

मालाड पुलिस ने मुंबई के विभिन्न इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से कुल 5 मोटरसाइकिल (होंडा एक्टिवा) बरामद की हैं. इस कार्रवाई से मोटरसाइकिल चोरी के कुल चार मामलों का खुलासा हुआ है.

क्लाउड नाइन हॉस्पिटल के बाहर हुई थी चोरी

दिनांक 20/12/2025 को मालाड पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू लिंक रोड, मालाड पश्चिम स्थित क्लाउड नाइन हॉस्पिटल के सामने वाली गली से एक होंडा एक्टिवा स्कूटर चोरी हो गया था. इस संबंध में फरियादी की शिकायत पर मालाड पुलिस थाने में अज्ञात शख्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

जांच के दौरान मालाड अपराध प्रकटीकरण पथक ने घटनास्थल और आरोपी के फरार होने की दिशा में लगे करीब 40 से 50 सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच की. साथ ही अन्य इलाकों में हुई एक्टिवा चोरी की घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि सभी चोरी की वारदातों को एक ही आरोपी अंजाम दे रहा था.

दो दिन-रात की निगरानी के बाद गिरफ्तारी

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को मालवणी की दिशा में जाते हुए देखा गया. इसके बाद पुलिस उपनिरीक्षक तुषार सुखदेवे और अपराध प्रकटीकरण पथक ने तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर दो दिन-रात लगातार निगरानी रखी.

आरोपी के अपने ही इलाके में दिखाई देने पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने पिछले 5 से 6 महीनों के दौरान मलाड, जोगेश्वरी और वी.बी. नगर क्षेत्रों में कई मोटरसाइकिल चोरी करने की कबूलनामा दी. गिरफ्तार आरोपी का नाम प्रथम सुरेंद्र बोम्मा जो कि 18 साल का है और मालवणी, मालाड (पश्चिम) इलाके का रहने वाला है.