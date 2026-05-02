मुंबई के पवई में हिट-एंड-रन का मामला, BMC के मजदूरों को रौंदकर टेंपो चालक फरार, 3 गंभीर घायल

मुंबई के पवई इलाके से एक दर्दनाक हिट एंड रन का मामला सामने आया है. एक तेज रफ्तार टेंपों ने सड़क के किनारे काम कर रहे कई मजदूरों को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया. इस घटना में तीन लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं. सभी घायलों को एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सफाई का काम कर रहे मजदूरों को टेंपों ने मारी टक्कर

यह घटना मोरारजी नगर में हुई, जहां मुंबई नगर निगम की ओर से नियुक्त एक ठेकेदार ने सीवर सफाई के काम के लिए मजदूरों की एक टीम तैनात की थी. शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि जब मजदूर सफाई के काम में लगे हुए थे, तभी एक तेज रफ्तार टेंपों ने उन्हें टक्कर मार दी. ड्राइवर घायल लोगों की कोई मदद किए बिना तुरंत मौके से भाग गया.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पवई पुलिस ने एक अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही, आरोपी का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. इस मामले के संबंध में ठेकेदार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और घटनास्थल पर सुरक्षा नियमों में लापरवाही की जांच चल रही है.

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'हिट-एंड-रन' दुर्घटना में भी गई एक महिला की जान

इससे पहले, शुक्रवार (1 मई) को एक अलग घटना में ठाणे के माजीवाड़ा जंक्शन के पास 'हिट-एंड-रन' दुर्घटना में एक महिला की जान चली गई. पीड़ित महिला पास के एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में काम करती थी. मुंब्रा स्थित अपने घर लौटते समय व्यस्त वह मुंबई-नासिक हाईवे को पार करने की कोशिश कर रही थी.

पुलिस ने बताया कि महिला सार्वजनिक वाहन में बैठने के लिए हाईवे पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच गई थी, लेकिन वह सामने से आ रहे वाहनों की रफ्तार का सही अंदाजा नहीं लगा पाई. उसे एक टेंपों ने टक्कर मार दी, जिसका ड्राइवर भी मौके से भाग गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित महिला को कालवा सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया.

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