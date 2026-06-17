मुंबई में खाद्य पदार्थों की पैकिंग और बिक्री के दौरान अखबार का इस्तेमाल करने वाले खाद्य विक्रेताओं के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि वड़ा पाव, भजिया, समोसा या अन्य खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर देना उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए बृहन्मुंबई विभाग ने 5 जून से 16 जून 2026 के बीच विशेष जांच अभियान चलाया.

FDA के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) पहले ही खाद्य पदार्थों की पैकिंग या सीधे संपर्क में आने वाले माध्यम के रूप में अखबार के उपयोग पर रोक लगा चुका है. अखबारों की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में हानिकारक रसायन, रंग, सीसा और अन्य भारी धातुएं मौजूद होती हैं, जो भोजन में मिलकर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इसके अलावा वितरण और उपयोग के दौरान अखबार कई अस्वच्छ परिस्थितियों के संपर्क में आते हैं, जिससे उनमें रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव भी मौजूद हो सकते हैं.

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खाद्य पदार्थों की पैकिंग हो रहा था अखबार का इस्तेमाल

विशेष अभियान के दौरान कुल 55 खाद्य व्यवसाय प्रतिष्ठानों की जांच की गई. जांच में 26 प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की पैकिंग या बिक्री के लिए अखबार का उपयोग किए जाने का मामला सामने आया. इसके बाद सभी मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई.

FDA ने विक्रेताओं पर ठोका जुर्माना

विभाग के अनुसार, कुल 26 उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 17 मामलों का निपटारा कर लिया गया है. इन मामलों में संबंधित खाद्य व्यवसायियों से कुल 11 लाख 51 हजार रुपये का समझौता जुर्माना वसूला गया है, जबकि शेष मामलों में आगे की कार्रवाई जारी है.

खाद्य व्यवसायियों को अखबार का प्रयोग बंद करने की दी गई सलाह

अधिकारियों ने बताया कि गर्म या तैलीय खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटने से स्याही में मौजूद रासायनिक तत्व भोजन में मिल सकते हैं, जिससे लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. इसलिए सभी खाद्य व्यवसायियों को तत्काल प्रभाव से अखबार का उपयोग बंद कर खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है.

यह अभियान बृहन्मुंबई के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वारा सह आयुक्त (खाद्य) महेश चौधरी तथा आयुक्त तुकाराम मुंढे के मार्गदर्शन में चलाया गया. महेश चौधरी ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी इस तरह के विशेष निरीक्षण अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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