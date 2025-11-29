घाटकोपर: शिपिंग व्यवसायी विशाल मेहता के साथ 18 करोड़ की धोखाधड़ी, दुबई से जुड़े तार

घाटकोपर में स्थित ऋशभ सीलिंक एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विशाल पंकज मेहता ने अपने शिपिंग और लॉजिस्टिक्स व्यवसाय में एक बड़े आर्थिक धोखाधड़ी का मामला उजागर किया है.

मेहता ने आरोप लगाया है कि एक शिपिंग एजेंसी और दुबई स्थित एक कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें निवेश और व्यावसायिक अनुबंधों के नाम पर करोड़ों रुपये का चूना लगाया है. यह कंपनी पिछले दो दशकों से शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग के क्षेत्र में कार्यरत है.

निवेश पर उच्च मुनाफे का लालच

विशाल मेहता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि पिछले 4-5 सालों से उनकी कंपनी एएलएक्स शिपिंग एजन्सीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (CEO संदीप बक्षी) के साथ व्यापार कर रही थी, जो दुबई स्थित अलादिन एक्सप्रेस डीएमसीसी (संचालक अली खान और विकास खान) की भारतीय एजेंसी है.

पहला निवेश प्रस्ताव

अप्रैल 2025 में, संदीप बक्षी ने मेहता को आईएल एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 10 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें एक महीने में 50 लाख रुपये लाभ का वादा किया गया. पहले निवेश पर लाभ समय पर मिला, जिससे मेहता का विश्वास बढ़ा.

दूसरा निवेश और धोखा

मेहता ने दोबारा 10 करोड़ रुपये का निवेश किया, लेकिन इस बार केवल 1.50 करोड़ रुपये ही लौटाए गए.

एएलएक्स शिपिंग में निवेश

बक्षी के कहने पर, एएलएक्स शिपिंग एजन्सीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 10 करोड़ रुपये निवेश किए गए, जिसमें नियमित लाभ और दो महीने में कुल ₹12.10 करोड़ वापस मिलने का आश्वासन दिया गया था. मेहता का आरोप है कि एएलएक्स कंपनी ने किए गए व्यवसाय की पूरी रकम 8,75,13,478 रुपये वापस नहीं की, जबकि लगातार पीडीसी चेक और एग्रीमेंट तैयार होने का आश्वासन दिया जाता रहा.

जहाजों के परिचालन में फंसाकर बड़ा नुकसान

निवेश के अलावा, अलादिन एक्सप्रेस डीएमसीसी के संचालक अली खान ने मेहता को लीला मोम्बासा और झिनझीनहाई-2 की कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनकी कंपनी ऋशभ सीलिंक का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें बाजार दर से अधिक लाभ का वादा किया गया.

कंटेनर रिलीज ऑर्डर

मेहता ने विश्वास में आकर लीला मोम्बासा के 775 और झिनझिनहाय-2 के 700 कंटेनरों का रिलीज ऑर्डर स्वीकार कर लिया और ग्राहकों का माल लेना-भेजना शुरू किया.

जहाज में देरी से माल खराब

दोनों जहाज़ समय पर भारत नहीं पहुँचे, जिससे ग्राहकों का माल भेजने में देरी हुई और कुछ माल खराब हो गया. इससे मेहता को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ ग्राहकों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा.

ईंधन के लिए दिया गया धन

झिनझिनहाय-2 के लिए कंटेनर भरकर कांडला पोर्ट पर 'गेट इन' किए गए, लेकिन बाद में पता चला कि एएलएक्स शिपिंग के पास जहाज का बकाया और ईंधन के लिए पैसे नहीं थे. ग्राहकों के माल को बचाने के लिए, मेहता ने अपनी कंपनी के माध्यम से एएलएक्स शिपिंग को 8,75,000 डॉलर (लगभग 7,61,25,000 रुपये) NEFT द्वारा हस्तांतरित किए, जिसके बाद जहाज रवाना हो सका.

वादे के अनुसार भुगतान नहीं

जहाज का एक राउंड पूरा होने पर मेहता को तुरंत 1,25,000 डॉलर (लगभग1,08,75,000 रुपये) मिलने थे, लेकिन एएलएक्स कंपनी ने यह रकम भी नहीं दी.

कुल 18 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा

विशाल मेहता के अनुसार, वर्ष 2025 के मध्य में संदीप बक्षी के कहने पर ओईएल एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निवेश किए गए 10 करोड़ रुपये में से 9.50 करोड़ रुपये भी वापस नहीं आए.

इसके अतिरिक्त, लीला मोम्बासा जहाज के दूसरे राउंड के 302 कंटेनरों का रिलीज ऑर्डर देने के बावजूद, कंपनी ने इन कंटेनरों को कभी भेजा ही नहीं. इसके चलते मेहता की कंपनी को दूसरी जहाज पर जाना पड़ा, जिससे 88 लाख रुपये का नुकसान हुआ.

मेहता ने आरोप लगाया है कि संदीप बक्षी, विकास खान, अली खान, एएलएक्स शिपिंग एजेंसीज इंडिया प्रा. लि. और अलादीन एक्सप्रेस DMCC ने मिलकर उनके साथ धोखाधड़ी की है. इन व्यावसायिक संबंधों में उन्हें कुल 18,33,45,544 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है. पुलिस ने विशाल मेहता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है.