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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रवानखेड़े मे होगा रवि शास्त्री के नाम का स्टैंड, मुंबई में सीएम फडणवीस के हाथों हुआ उद्घाटन

वानखेड़े मे होगा रवि शास्त्री के नाम का स्टैंड, मुंबई में सीएम फडणवीस के हाथों हुआ उद्घाटन

Mumbai News: मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से पूर्व क्रिकेटरों के सम्मान में ‘रवि शास्त्री स्टैंड’, ‘दिलीप सरदेसाई गेट’, ‘डायना एडुलजी गेट’ और ‘एकनाथ सोलकर गेट’ का उद्घाटन किया गया.

By : वैभव परब | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 10 Apr 2026 07:27 AM (IST)
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मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज एक महत्वपूर्ण समारोह आयोजित किया गया था. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से पूर्व क्रिकेटरों के सम्मान में ‘रवि शास्त्री स्टैंड’, ‘दिलीप सरदेसाई गेट’, ‘डायना एडुलजी गेट’ और ‘एकनाथ सोलकर गेट’ का उद्घाटन किया गया. इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों से हुआ, जबकि कैबिनेट मंत्री आशिष शेलार मुख्य अतिथि के रूप मे मौजूद  रहे.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि, मैं आखिर में बोल रहा हूं, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आउट होने वाला नहीं हूं. हम आज अपने खिलाड़ियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं. उनकी याद हमेशा बनी रहेगी… और यह वानखेड़े पर हो रहा है, इस बात पर मुझे गर्व है.

'शानदार थी सुनील गावस्कर की बिना हेलमेट वाली तकनीक'

मुख्यमंत्री ने कहा कि, हमारी EPL – Election Premier League चल रही है… इसलिए कार्यक्रम में समय लगा. ये वे लोग हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को समृद्ध किया है. देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुनील गावस्कर साहब सबसे बेहतरीन हैं… उनकी बिना हेलमेट वाली तकनीक शानदार थी. दिलीप वेंगसरकर साहब किसी भी परिस्थिति में अच्छा खेलते थे.

हमेशा चैंपियन रहे हैं रवि शास्त्री- फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम में आगे कहा कि, एकनाथ सोलकर सबसे बेहतरीन फील्डर थे. दिलीप सरदेसाई… विजय मर्चेंट ने कहा था कि वे सबसे महान क्रिकेटर थे. डायना एडुलजी गेट ने महिला क्रिकेट को यहां तक पहुंचाया. रवि शास्त्री हमेशा चैंपियन रहे हैं… उन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक अलग ऊंचाई दी.

'सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी देखना एक पर्व'

उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार यादव 360° खिलाड़ी हैं… उनका आइकॉनिक कैच और उनकी बल्लेबाजी देखना एक पर्व जैसा होता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने जो अपेक्षाएं और समस्याएं बताई हैं… उन्हें मैं हल करूंगा. मुंबई के मैदानों को बचाना चाहिए… उनका संरक्षण किया जाएगा. मेट्रो की वजह से जो असर हुआ है… उसे ठीक किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि फाइनल मैच मुंबई में होना चाहिए. मुंबई में एक बड़ा स्टेडियम बनना चाहिए… इसके लिए हमने अच्छी जगह खोज ली है. जल्द ही सबसे बेहतरीन स्टेडियम बनाया जाएगा. वानखेड़े एक आइकॉनिक स्टेडियम बना रहेगा. मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 10 Apr 2026 07:27 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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