Mumbai News: एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 23.5 करोड़ का सोना और अवैध दवाएं बरामद

Mumbai News In Hindi: मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने एक हफ्ते में करोड़ों के ड्रग्स (23.593 करोड़ का हाइड्रोपोनिक वीड), 85.35 लाख का सोना और अवैध दवाइयां जब्त कीं. तीन लोग ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुए.

By : सूरज ओझा | Edited By: जतिन राय | Updated at : 25 Feb 2026 10:45 AM (IST)
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने एक हफ्ते के भीतर कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए करोड़ों रुपये के मादक पदार्थ, सोना और अवैध दवाइयां जब्त की हैं. एयरपोर्ट कमिश्नरेट, मुंबई कस्टम्स जोन-III के अधिकारियों ने 17 फरवरी से 24 फरवरी 2026 के बीच स्पॉट और APIS प्रोफाइलिंग के आधार पर यह कार्रवाई की.

सबसे बड़ी कार्रवाई हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी के मामले में हुई. बैंकॉक से आए तीन यात्रियों के पास से कुल 23.593 किलोग्राम संदिग्ध मादक पदार्थ बरामद किया गया. अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में इसकी अनुमानित कीमत लगभग 23.593 करोड़ रुपये बताई जा रही है. तीनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया.

सोना तस्करी के तीन मामले भी आए सामने

इसी दौरान सोना तस्करी के तीन अलग-अलग मामले भी दर्ज किए गए. तीन यात्रियों से कुल 591.9 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 85.35 लाख रुपये आंकी गई है. कस्टम्स अधिकारियों ने बताया कि यह सोना बिना वैध घोषणा के छिपाकर लाया जा रहा था. जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है, वह किया जायेगा. 

 खुफिया जानकारी पर पकड़ाई अवैध दवाइयां

कस्टम्स विभाग के मुताबिक विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई एक अन्य कार्रवाई में एक यात्री को बिना वैध लाइसेंस के दवाइयों का निर्यात करने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया. बरामद दवाइयों को कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत तत्काल जब्त कर लिया गया.

 जांच जारी, और खुलासे संभव

कस्टम्स विभाग ने बताया कि सभी मामलों में आगे की जांच जारी है. अधिकारियों का कहना है कि APIS प्रोफाइलिंग और खुफिया तंत्र के जरिए तस्करों पर नजर रखी जा रही है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. कस्टम्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक अभी और भी खुलासों को उम्मीद में की जा सकती है. 

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Published at : 25 Feb 2026 10:43 AM (IST)
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
