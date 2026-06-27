मुंबई: सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक खुला एयर बैग, 25 साल के युवक की मौके पर ही मौत, FIR दर्ज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अस्पताल पहुंचने से पहले युवक की मौत हुई, पुलिस जांच जारी है.

मुंबई के मीरा रोड पर खड़ी की गई एक कार का एयरबैग अचानक खुलने से 25 साल के एक युवक की मौत हो गई. इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक कार पार्क करता दिखाई दे रहा है. पार्क करने के कुछ ही पलों में स्टीयरिंग व्हील में लगा एयरबैग फट गया. इसकी तेज आवाज के बाद एक महिला और आस-पास के लोग डरकर कार को देखते दिखाई दिए.

एयरबैग कवर का प्लास्टिक का टुकड़ा मोहित सुरेश सोनी (25) की गर्दन पर जोर से लगा, जिससे उसे गंभीर चोट आई. इस चोट के कारण बहुत अधिक खून बहने लगा. उसे तुरंत भायंदर के पंडित भीमसेन जोशी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कैसे हुआ हादसा?

मोहित पेशे से कार डीलर हैं और यह हादसा उनके साथ बुधवार दोपहर काशिमीरा की प्लेजेंट पार्क सोसायटी के पास हुई. कार यहां खड़ी थी. मोहित बेचने के लिए लाई गई कार की जांच कर रहे थे उसी समय कार का एयरबैग अचानक खुल गया. इस दौरान एयरबैग कवर का प्लास्टिक का टुकड़ा मोहित के गर्दन के दाहिने हिस्से से जा टकराया, जिससे उसे गंभीर चोट आई और अधिक खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई. एयरबैग खुलने से जो आवाज आई उससे आसपास के लोग कार की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी ने तुरंत पास जाकर नहीं देखा, जबतक घटना का पता चला काफी देर हो चुकी थी.

मामला दर्ज

इसके बाद मोहित को भायंदर के पंडित भीमसेन जोशी सरकारी अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. काशीमीरा पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, मृतक के भाई ने पूरी घटना की जांच की मांग की है. इस बीच, पुलिस ने समय-समय पर पुरानी कारों की सेफ्टी का ध्यान रखने की अपील की है.

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