मुंबई में एमआईडीसी पुलिस ने 60.65 लाख रुपये मूल्य के आभूषणों की कथित चोरी के मामले का पर्दाफाश कर दिया है. गोल्डस्टार ज्वेलरी कंपनी के कर्मचारी अविनाश गंगाधर कदम (26) और उसके साथी मनोज हनमंत जोगदंड (41) को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने दोनों के कब्जे से गबन किए गए सभी जेवरात बरामद कर लिए हैं.

कंपनी ने अविनाश कदम को 60,65,656 रुपये के जेवरात डिलीवरी के लिए सौंपे थे. अविनाश ने पुलिस को बताया था कि रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल दुर्घटना का शिकार हो गई, वह बेहोश हो गया और अज्ञात व्यक्ति जेवरात लेकर भाग गया.

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सीसीटीवी फुटेज से खुलासा

जांच के दौरान पुलिस को अविनाश की कहानी संदिग्ध लगी. दुर्घटना में गंभीर चोट न होने के बावजूद वह अस्पताल में भर्ती रहने पर अड़ा रहा. पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज में मनोज जोगदंड को घटनास्थल के आसपास घूमता देखा गया. दोनों को आमने-सामने पूछताछ कराई गई तो दोनों ने अपराध कबूल लिया.

पूर्व नियोजित साजिश, दोनों दोस्तों ने बनाई थी योजना

जांच में पता चला कि दोनों आरोपी आपस में दोस्त हैं. उन्होंने कंपनी के विश्वास का फायदा उठाकर जेवरात का गबन करने की पहले से साजिश रची थी. अविनाश ने डिलीवरी का नाटक रचा और मनोज के साथ मिलकर चोरी का झूठा ड्रामा तैयार किया.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बरामद जेवरात की कीमत 60,65,656 रुपये बताई गई है. एमआईडीसी पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है कि कहीं ऐसे और मामले तो नहीं हैं.

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