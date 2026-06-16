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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: 60 लाख के जेवर चोरी का झूठा ड्रामा रचने वाले गोल्डस्टार कर्मचारी समेत 2 गिरफ्तार, पूरा माल बरामद

Mumbai News: 60 लाख के जेवर चोरी का झूठा ड्रामा रचने वाले गोल्डस्टार कर्मचारी समेत 2 गिरफ्तार, पूरा माल बरामद

Mumbai News In Hindi: एमआईडीसी पुलिस ने गोल्डस्टार ज्वेलरी कंपनी के दो कर्मचारियों को 60.65 लाख के जेवरात चोरी का झूठा नाटक रचने के आरोप में गिरफ्तार किया. पुलिस ने पूरे आभूषण बरामद कर लिए हैं.

Reported By : सूरज ओझा |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 16 Jun 2026 06:59 PM (IST)
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मुंबई में एमआईडीसी पुलिस ने 60.65 लाख रुपये मूल्य के आभूषणों की कथित चोरी के मामले का पर्दाफाश कर दिया है. गोल्डस्टार ज्वेलरी कंपनी के कर्मचारी अविनाश गंगाधर कदम (26) और उसके साथी मनोज हनमंत जोगदंड (41) को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने दोनों के कब्जे से गबन किए गए सभी जेवरात बरामद कर लिए हैं.

कंपनी ने अविनाश कदम को 60,65,656 रुपये के जेवरात डिलीवरी के लिए सौंपे थे. अविनाश ने पुलिस को बताया था कि रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल दुर्घटना का शिकार हो गई, वह बेहोश हो गया और अज्ञात व्यक्ति जेवरात लेकर भाग गया.

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सीसीटीवी फुटेज से खुलासा

जांच के दौरान पुलिस को अविनाश की कहानी संदिग्ध लगी. दुर्घटना में गंभीर चोट न होने के बावजूद वह अस्पताल में भर्ती रहने पर अड़ा रहा. पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज में मनोज जोगदंड को घटनास्थल के आसपास घूमता देखा गया. दोनों को आमने-सामने पूछताछ कराई गई तो दोनों ने अपराध कबूल लिया.

पूर्व नियोजित साजिश, दोनों दोस्तों ने बनाई थी योजना

जांच में पता चला कि दोनों आरोपी आपस में दोस्त हैं. उन्होंने कंपनी के विश्वास का फायदा उठाकर जेवरात का गबन करने की पहले से साजिश रची थी. अविनाश ने डिलीवरी का नाटक रचा और मनोज के साथ मिलकर चोरी का झूठा ड्रामा तैयार किया. 

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बरामद जेवरात की कीमत 60,65,656 रुपये बताई गई है. एमआईडीसी पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है कि कहीं ऐसे और मामले तो नहीं हैं. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 16 Jun 2026 06:53 PM (IST)
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