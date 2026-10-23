मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े को बम से उड़ाने की धमकी, स्कूलों को भी आया ईमेल

मुंबई के 3-4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया. मुंबई पुलिस ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत सभी संबंधित स्थानों की जांच कराई, लेकिन कहीं भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. पुलिस अब ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है.

वहीं, मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े के कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिला है. मेयर को धमकी मिलने की यह तीसरी घटना बताई जा रही है. लगातार मिल रही धमकियों के बाद पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और धमकी देने वाले का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

इसके बाद मेयर कार्यालय में बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (BDDS) की टीम जांच कर रही है. ई-मेल में 27 नवंबर को महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है. इसके अलावा, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले 'जलसा' पर भी ग्रेनेड से हमला करने की धमकी दी गई है. ई-मेल में 27 से 30 अक्टूबर के बीच बंगले को निशाना बनाने की बात लिखी गई है. पुलिस धमकी भरे ई-मेल की जांच कर रही है और इसे भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.