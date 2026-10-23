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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई की मेयर ऋतु तावड़े को बम से उड़ाने की धमकी, स्कूलों को भी आया ईमेल

मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े को बम से उड़ाने की धमकी, स्कूलों को भी आया ईमेल

मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है. ई-मेल में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट और अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा पर हमले की धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 23 Oct 2026 01:09 PM (IST)
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मुंबई के 3-4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया. मुंबई पुलिस ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत सभी संबंधित स्थानों की जांच कराई, लेकिन कहीं भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. पुलिस अब ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है.

वहीं, मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े के कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिला है. मेयर को धमकी मिलने की यह तीसरी घटना बताई जा रही है. लगातार मिल रही धमकियों के बाद पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और धमकी देने वाले का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

इसके बाद मेयर कार्यालय में बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (BDDS) की टीम जांच कर रही है. ई-मेल में 27 नवंबर को महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है. इसके अलावा, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले 'जलसा' पर भी ग्रेनेड से हमला करने की धमकी दी गई है. ई-मेल में 27 से 30 अक्टूबर के बीच बंगले को निशाना बनाने की बात लिखी गई है. पुलिस धमकी भरे ई-मेल की जांच कर रही है और इसे भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 23 Oct 2026 12:52 PM (IST)
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