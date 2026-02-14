हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमेयर रितु तावड़े का बांग्लादेशी फेरीवालों पर एक्शन, अब जब्त किए जाएंगे फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट

मेयर रितु तावड़े का बांग्लादेशी फेरीवालों पर एक्शन, अब जब्त किए जाएंगे फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट

Mayor Ritu Tawde: मेयर बनते ही रितु तावड़े ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ मोर्चा कारवाई शुरू कर दिया है. जिसमें गैरकानूनी नागरिकों के 237 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट को एक महीने के अंदर जब्त किया जाएगा.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 14 Feb 2026 12:28 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई की बृहन्मुंबई महानगरपालिका कि मेयर रितु तावड़े ने एक बैठक कर, उसमें कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट को एक महीने के अंदर मुंबई में गैरकानूनी तरीके से रहने वाले नागरिकों को जारी किए गए 237 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट जब्त करने चाहिए और फेरीवालों के बर्थ सर्टिफिकेट की भी जांच करनी चाहिए.

बांग्लादेशी फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मेयर रितु का इरादा

मेयर रितु तावड़े ने कुछ दिन पहले फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, खासकर बांग्लादेशी फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना इरादा जताया था. इस संबंध में कल (13 फरवरी, 2026) नगर निगम हेडक्वार्टर के मेयर हॉल में संबंधित अधिकारियों की एक रिव्यू मीटिंग रखी गई थी. जिसमें गैरकानूनी नागरिकों को जारी किए गए 237 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट को एक महीने के अंदर जब्त किए जाने का आदेश दिया गया. 

इस मौके पर डिप्टी मेयर संजय घाडी, BJP ग्रुप लीडर गणेश खनकर, पूर्व MP किरीट सोमैया, कॉर्पोरेटर निल सोमैया, प्रकाश गंगाधर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा, डिप्टी कमिश्नर (पब्लिक हेल्थ) शशरद उधे, एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉ. दक्षा शाह के साथ-साथ संबंधित तहसीलदार, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे.

गैर-कानूनी सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टरों पर केश दर्ज करने का आदेश

डिप्टी कमिश्नर पब्लिक हेल्थ, शरद उधे ने बताया कि पोर्टल पर 237 सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए गए हैं. हालांकि, मेयर ने गैर-कानूनी तरीके से सर्टिफिकेट बांटने वाले संबंधित डॉक्टरों और संबंधित हेल्थ अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने का भी निर्देश दिया है. अब तक 8 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जा चुका है.

मेयर ने बाकी लोगों के खिलाफ भी सोमवार (16 फरवरी 2026) से एक्शन लेने का निर्देश दिया और देरी से मिले बर्थ सर्टिफिकेट मामलों में जो सर्टिफिकेट 21 दिन बाद बांटे गए, उनकी दोबारा जांच की मांग की है. वहीं 2 मेडिकल ऑफिसर को सस्पेंड किया गया और दूसरों के खिलाफ एक्शन लिया गया है. उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 के बाद के सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी. 

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 14 Feb 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
BMC Mayor MAHARASHTRA NEWS  Ritu Tawde
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
Advertisement

वीडियोज

Janhit: Shankaracharya Avimukteshwaranand पर Yogi ने आज फिर उठाए सवाल! | Prayagraj
किम जोंग उन की बेटी..बनेगी नॉर्थ कोरिया की 'बेबी तानाशाह' ? | Janhit | ABP News
UP Police Fake Encounter Case: 'हाफ एनकाउंटर' का सच..जज के सामने कैदी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल!
Crime News : दिल्ली में ह़ॉरर कांड की LIVE पिक्चर | Sansani
Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?
सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?
जनरल नॉलेज
Seva Teerth Inauguration: संसद भवन से लेकर राजपथ तक, जानें अब कौन-सा किस नाम से जाना जाएगा?
संसद भवन से लेकर राजपथ तक, जानें अब कौन-सा किस नाम से जाना जाएगा?
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget