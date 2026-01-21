मुंबई में मातोश्री के बाहर ठाकरे की शिवसेना की ओर से लगाए गए एक पोस्टर ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है. पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा है- “बाप तो बाप होता है”. यह पोस्टर शाखा प्रमुख सुनील जाधव की ओर से लगाया गया है, जिसे सीधे तौर पर राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

चुनावी नतीजों के बाद पोस्टर का संदेश

हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों में ठाकरे की शिवसेना बहुमत के आंकड़े तक भले ही नहीं पहुंच पाई, लेकिन पार्टी के 65 पार्षद चुने गए हैं. इसी जीत को आधार बनाकर यह पोस्टर लगाया गया है. पोस्टर में लिखा गया है कि सिंबल भले ही चला गया, पार्टी टूट गई, विधायक, सांसद और पार्षद टूट गए, लेकिन इसके बावजूद शून्य से शिखर तक 65 पार्षद जीतकर आए.

मराठी मतदाताओं के भरोसे का दावा

पोस्टर के संदेश में यह भी कहा गया है कि यह जीत मराठी लोगों के भरोसे की वजह से मिली है. यानी तमाम राजनीतिक उठापटक और टूट-फूट के बावजूद जनता ने ठाकरे की शिवसेना पर विश्वास जताया. पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह भरोसा ही उनकी असली ताकत है और आने वाले समय में यही आधार बनेगा.

“बाप तो बाप होता है” सिर्फ नारा नहीं, बल्कि विरोधियों पर तंज भी है. यह संदेश साफ तौर पर यह बताने की कोशिश करता है कि असली शिवसेना की पहचान और जड़ें अभी भी शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के साथ हैं, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न रहे हों.

पोस्टर के बाद समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है, वहीं विरोधी दलों में भी चर्चा तेज हो गई है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठाकरे गुट इसी भरोसे के दम पर अपनी राजनीति को और धार देने की कोशिश करेगा. कुल मिलाकर, मातोश्री के बाहर लगा यह पोस्टर सिर्फ दीवार पर चिपका कागज नहीं, बल्कि एक सियासी ऐलान बन गया है.