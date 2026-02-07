मुंबई के मध्य रेलवे में चल रही एक लोकल ट्रेन में महिलाओं के लिए आरक्षित लोकल ट्रेन के डिब्बे में बुर्का पहने एक संदिग्ध व्यक्ति के चढ़ने से हड़कंप मच गया. महिला यात्रियों ने शक होने पर उसे पकड़ लिया और घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, लेकिन घाटकोपर स्टेशन पहुंचते ही वह चलती ट्रेन से कूदकर दूसरी दिशा में जा रही कर्जत फास्ट ट्रेन में चढ़कर फरार हो गया.

जानकारी के मुताबिक, घटना उस समय हुई जब CSMT की ओर जा रही लोकल ट्रेन घाटकोपर स्टेशन पर पहुंचने वाली थी. महिला डिब्बे में बुर्का पहने एक व्यक्ति को देखकर यात्रियों को संदेह हुआ. महिलाओं ने उसे घेर लिया और पूछताछ शुरू की. इसी दौरान कुछ यात्रियों ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की.

घाटकोपर से पहले ही चलती ट्रेन से कूद संदिग्ध

बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रेन घाटकोपर स्टेशन पर पहुंची, उससे पहले ही संदिग्ध व्यक्ति अचानक चलती ट्रेन से उल्टी दिशा में कूद गया और प्लेटफॉर्म पर खड़ी कर्जत जाने वाली फास्ट ट्रेन में चढ़कर भाग निकला.

महिला यात्रियों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने मुलुंड स्टेशन और ठाणे स्टेशन पर जांच की, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला. मामले में घाटकोपर RPF ने रेलवे एक्ट की धारा 162 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कुर्ला GRP के वरिष्ठ अधिकारी ने दी यह जानकारी

कुर्ला GRP के वरिष्ठ अधिकारी संभाजी यादव ने बताया कि GRP और RPF की टीमें मिलकर संदिग्ध की तलाश कर रही हैं. उन्होंने यह भी बताया कि पिछले महीने अम्बिवली रेलवे स्टेशन पर बुर्का पहनकर आए एक व्यक्ति द्वारा चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई थी, जिसकी FIR कल्याण GRP में दर्ज है. पुलिस को शक है कि दोनों मामलों में शामिल व्यक्ति एक ही हो सकता है. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है.