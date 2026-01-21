मुंबई लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा एक बार फिर कटघरे में है. बदलापुर जाने वाली फास्ट लोकल ट्रेन में मोबाइल चोरी का विरोध करना एक युवक को लगभग अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. लुटेरे ने युवक को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे वह सीधे रेलवे ट्रैक पर गिर गया और उसका पैर ट्रेन के पहिए के नीचे आ गया. हादसे में युवक का पैर घुटने के पास से कट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घायल युवक की पहचान रितेश राकेश येरुणकर (30) के रूप में हुई है, जो बदलापुर पूर्व के आनंद नगर इलाके का निवासी है. वह ठाणे जिले के शिवूड़ स्थित एक निजी मॉल में कपड़ों की दुकान में काम करता है. घटना 18 जनवरी 2026 की रात की है. काम खत्म कर रितेश ठाणे स्टेशन से रात करीब 11 बजे बदलापुर जाने वाली फास्ट लोकल में सवार हुआ था.

रितेश का बायां पैर देह से हुआ अलग, सिर पर भी चोट

रेलवे पुलिस के अनुसार, रात करीब 11:45 बजे जब ट्रेन अंबरनाथ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 से आगे बढ़ रही थी, तभी पास बैठे एक युवक ने अचानक रितेश के हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया. रितेश ने विरोध किया और मोबाइल वापस लेने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसे जोर से धक्का दे दिया. संतुलन बिगड़ने से रितेश चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़ा. गिरते समय उसका बायां पैर ट्रैक पर आ गया और ट्रेन के पहिये के नीचे आकर बुरी तरह कट गया.

हादसे में रितेश के सिर के पीछे गंभीर चोट आई है, चेहरे पर गहरे जख्म हैं और आंख में भी गंभीर सूजन है. घटना के तुरंत बाद रेलवे पुलिस ने उसे उल्हासनगर सेंट्रल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे मुंबई के केईएम अस्पताल रेफर किया गया. फिलहाल वह सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

यात्रियों में भारी नाराजगी

कल्याण जीआरपी ने इस मामले में आरोपी कैलाश बालकृष्ण जाधव को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. घटना के बाद यात्रियों में भारी नाराजगी है. देर रात चलने वाली लोकल ट्रेनों में सुरक्षा, पुलिस गश्त और निगरानी व्यवस्था को लेकर रेलवे प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.