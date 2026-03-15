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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: काले जादू के शक में पत्नी की हत्या, बेटे को वीडियो कॉल कर दिखाया मां का शव

Mumbai News: काले जादू के शक में पत्नी की हत्या, बेटे को वीडियो कॉल कर दिखाया मां का शव

Mumbai News in Hindi: मुंबई के धारावी में अमृत सोलंकी नामक एक व्यक्ति ने अपनी 58 वर्षीय पत्नी की काला जादू करने के शक में हत्या कर दी. बेटे के घर पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ.

By : सूरज ओझा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 15 Mar 2026 07:49 AM (IST)
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महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. मुंबई के धारावी इलाके में एक 58 साल के शख्स ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी. आरोपी को धारावी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उसकी पहचान अमृत सोलंकी के रूप में हुई है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी को अमृत सोलंकी को शक था कि उसकी पत्नी ने उसपर काला जादू किया है. इस शक में उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. धारावी पुलिस ने उसके खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर लिया है. 

बेटा घर आया तब हुआ हत्या का खुलासा

पुलिस ने बताया कि आरोपी पति अपनी पत्नी सूरजबेन सोलंकी से झगड़ा करता था और अक्सर उस पर अपने खिलाफ काला जादू करने का आरोप लगाता था. यह वारदात तब सामने आई, जब आरोपी का 33 वर्षीय बेटा शिवराम सोलंकी धारावी में अपने माता-पिता के घर पहुंचा. वह मुलुंड में रहता है. घर पहुंचकर जब उसने दरवाजा अंदर से बंद पाया तो अपने पिता को फोन किया. 

बेटे को वीडियो कॉल कर के दिखाया मां का शव

आरोपी अमृत सोलंकी ने फोन उठाया और अपने बेटे से WhatsApp पर वीडियो कॉल के जरिए बात करने को कहा. वीडियो कॉल के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर अपने बेटे को बताया कि उसने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया है और उस पर बोतल से हमला किया है. फिर उसने कैमरा सूरजबेन के शव की ओर घुमाया, जो फर्श पर पड़ा था और उसके चेहरे पर खून दिखाई दे रहा था.

इसके बाद शिवराम सोलंकी धारावी पुलिस स्टेशन गया और शिकायत दर्ज कराई. उसने बताया कि उसके पिता अक्सर छोटी-छोटी बातों पर उसकी मां से झगड़ा करते थे और उन पर जादू-टोना करने का शक करते थे. जानकारी मिलने के बाद, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, दरवाजा तोड़कर खोला और सूरजबेन को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी अमृत सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 15 Mar 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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