Mumbai News: काले जादू के शक में पत्नी की हत्या, बेटे को वीडियो कॉल कर दिखाया मां का शव

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. मुंबई के धारावी इलाके में एक 58 साल के शख्स ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी. आरोपी को धारावी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उसकी पहचान अमृत सोलंकी के रूप में हुई है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी को अमृत सोलंकी को शक था कि उसकी पत्नी ने उसपर काला जादू किया है. इस शक में उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. धारावी पुलिस ने उसके खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर लिया है.

बेटा घर आया तब हुआ हत्या का खुलासा

पुलिस ने बताया कि आरोपी पति अपनी पत्नी सूरजबेन सोलंकी से झगड़ा करता था और अक्सर उस पर अपने खिलाफ काला जादू करने का आरोप लगाता था. यह वारदात तब सामने आई, जब आरोपी का 33 वर्षीय बेटा शिवराम सोलंकी धारावी में अपने माता-पिता के घर पहुंचा. वह मुलुंड में रहता है. घर पहुंचकर जब उसने दरवाजा अंदर से बंद पाया तो अपने पिता को फोन किया.

बेटे को वीडियो कॉल कर के दिखाया मां का शव

आरोपी अमृत सोलंकी ने फोन उठाया और अपने बेटे से WhatsApp पर वीडियो कॉल के जरिए बात करने को कहा. वीडियो कॉल के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर अपने बेटे को बताया कि उसने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया है और उस पर बोतल से हमला किया है. फिर उसने कैमरा सूरजबेन के शव की ओर घुमाया, जो फर्श पर पड़ा था और उसके चेहरे पर खून दिखाई दे रहा था.

इसके बाद शिवराम सोलंकी धारावी पुलिस स्टेशन गया और शिकायत दर्ज कराई. उसने बताया कि उसके पिता अक्सर छोटी-छोटी बातों पर उसकी मां से झगड़ा करते थे और उन पर जादू-टोना करने का शक करते थे. जानकारी मिलने के बाद, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, दरवाजा तोड़कर खोला और सूरजबेन को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी अमृत सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है.