पत्नी की हत्या, 2 साल के बेटे को नाले में डुबाकर मारा, 10 साल बाद पति को उम्रकैद

मुंबई में एक पिता की ऐसी करतूत सामने आई है, जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया. पत्नी के चरित्र पर शक के चलते पहले उसकी हत्या की और फिर अपने ही करीब ढाई साल के मासूम बेटे को नाले में डुबोकर मार डाला. इतना ही नहीं, वारदात छिपाने के लिए आरोपी ने पत्नी और बेटे के लापता होने की झूठी कहानी भी गढ़ दी.

करीब 10 साल तक चली सुनवाई के बाद मुंबई की दिंडोशी सेशंस कोर्ट ने आरोपी पिता लक्ष्मण लिंगप्पा गोराला उर्फ कोटाकुर्वा उर्फ धनगर को हत्या और सबूत मिटाने के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने 8 सितंबर 2026 को यह फैसला सुनाया. आरोपी 30 अगस्त 2016 से जेल में बंद है.

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पत्नी से विवाद के बाद की हत्या

मामला 6 अगस्त 2016 का है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, उस शाम आरोपी लक्ष्मण और उसकी दूसरी पत्नी पार्वती के बीच उसके कथित अवैध संबंधों को लेकर विवाद हुआ था. पत्नी ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन विवाद बढ़ गया.

आरोप है कि गुस्से में लक्ष्मण ने पत्नी के साथ मारपीट की और फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद वह पत्नी के शव को घर से बाहर ले गया और उसे ठिकाने लगा दिया.

इस मामले में आरोपी की तीसरी पत्नी आशम्मा की गवाही काफी अहम रही. उसने अदालत को बताया कि उसने लक्ष्मण को पार्वती के साथ मारपीट करते और उसके बाद उसकी हत्या करते देखा था.

अगली सुबह मासूम बेटे को लेकर घर से निकला

पत्नी की हत्या के अगले दिन यानी 7 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे लक्ष्मण अपने करीब ढाई साल के बेटे अकिल को साथ लेकर घर से निकला. बच्चा उस समय सो रहा था. आशम्मा ने जब उससे पूछा कि वह बच्चे को कहां ले जा रहा है, तो आरोपी ने कहा कि वह उसे कहीं ले जा रहा है और वहां कोई उसकी देखभाल करेगा.

लेकिन करीब दो घंटे बाद लक्ष्मण अकेला घर वापस लौटा. जब उससे बच्चे के बारे में पूछा गया तो उसने पर बताया कि उसने अकिल को पानी के नाले में डुबोकर मार दिया है.

हत्या छिपाने के लिए पुलिस में दर्ज कराई झूठी रिपोर्ट

बेटे की हत्या करने के बाद भी आरोपी रुका नहीं. उसने वारदात को छिपाने के लिए अपनी तीसरी पत्नी आशम्मा के साथ पुलिस स्टेशन जाकर पत्नी पार्वती और बेटे अकिल के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी.

रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों 6 अगस्त से गायब हैं. यानी जिस महिला और बच्चे की हत्या का आरोप उस पर था, उन्हीं के लापता होने की कहानी पुलिस के सामने पेश कर दी गई.

जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को पार्वती का शव मिला. इसके बाद पूछताछ में मामले की परतें खुलने लगीं. पुलिस ने आरोपी से उसके बेटे अकिल के बारे में भी पूछताछ की.

नाले में मिला था बच्चे का शव

जांच के दौरान पुलिस को 8 अगस्त 2016 को जुहू इलाके में एक नाले से करीब दो से तीन साल के बच्चे का शव मिला. उस समय बच्चे की पहचान नहीं हो सकी थी. बाद में पुलिस ने आरोपी को बच्चे के शव की तस्वीर दिखाई. उसने तस्वीर देखकर बच्चे की पहचान अपने बेटे अकिल के रूप में की. यहीं से पुलिस को इस बात के और सबूत मिले कि बच्चा अचानक कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसे जानबूझकर नाले में ले जाया गया था.

मामले में ऑटो रिक्शा चालक निवृत्ति दीपक शिगवण की गवाही भी बेहद महत्वपूर्ण रही. उसने अदालत को बताया कि 7 अगस्त की सुबह करीब 7 से 7:30 बजे के बीच उसने आरोपी को एक बच्चे को कंधे पर लेकर नाले के पास जाते देखा था.

उसके मुताबिक, बच्चा रो रहा था. बाद में पुलिस ने उसे नाले से मिले बच्चे की तस्वीर दिखाई तो उसने उसकी पहचान की. उसने अदालत में आरोपी की भी पहचान की और बताया कि वही व्यक्ति बच्चे को लेकर नाले के पास गया था.

अदालत ने ऑटो चालक की गवाही को भरोसेमंद माना. कोर्ट ने कहा कि गवाह का उस जगह मौजूद होना स्वाभाविक था, क्योंकि वह नियमित रूप से उसी इलाके में ऑटो लेकर जाता था.

पोस्टमार्टम में डूबने से मौत की पुष्टि

मेडिकल जांच ने भी अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूती दी. बच्चे का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने अदालत को बताया कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी.

अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और दूसरे सबूतों को देखते हुए माना कि बच्चे की मौत महज हादसा नहीं थी. कोर्ट ने कहा कि करीब ढाई साल का बच्चा अपने आप इतनी दूर नाले तक पहुंचकर उसमें गिर गया हो, इसका कोई आधार रिकॉर्ड में नहीं है.

चश्मदीद नहीं था, फिर भी सबूतों से साबित हुई हत्या

बच्चे की हत्या का कोई प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह नहीं था. ऐसे में अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य सबूतों और आरोपी की कथित न्यायेतर स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया.

अदालत ने माना कि घटनाओं की कड़ी साफ तौर पर आरोपी की ओर इशारा करती है. वह बच्चे को घर से अपने साथ लेकर गया, कुछ समय बाद अकेला वापस आया और उसकी पत्नी के सामने कथित तौर पर बच्चे को नाले में डुबोकर मारने की बात कही.

इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट में भी बच्चे की मौत डूबने से होने की पुष्टि हुई. इन सभी परिस्थितियों को जोड़कर अदालत ने माना कि बच्चे की हत्या किसी दूसरे व्यक्ति ने की हो, इसकी संभावना नहीं बचती.

अदालत ने यह भी माना कि आरोपी ने खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए पत्नी और बेटे की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी. कोर्ट के मुताबिक, यह कदम भी वारदात के बाद सबूत मिटाने और सच्चाई छिपाने की उसकी कोशिश का हिस्सा था. इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 302 और धारा 201 के तहत दोषी ठहराया.

उम्रकैद के साथ जुर्माने की सजा

सजा सुनाते समय अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की. वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी करीब 10 साल से जेल में है और मामला ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ यानी सबसे दुर्लभ मामलों की श्रेणी में नहीं आता.

अदालत ने माना कि यह मामला गंभीर जरूर है, लेकिन इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ नहीं कहा जा सकता. इसलिए मौत की सजा के बजाय उम्रकैद उचित होगी. कोर्ट ने आरोपी को हत्या के मामले में उम्रकैद और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी.

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इसके अलावा IPC की धारा 201 के तहत उसे 3 साल के कठोर कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा दी गई. जुर्माना नहीं भरने पर एक महीने की अतिरिक्त साधारण कैद होगी.

अदालत ने यह भी दर्ज किया कि आरोपी को उसकी पत्नी पार्वती की हत्या से जुड़े एक अन्य मामले में भी दोषी ठहराया जा चुका है और दोनों मामलों की सजाएं साथ-साथ चलेंगी. आरोपी को हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार भी है.