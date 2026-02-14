मुंबई: वंदे भारत एक्सप्रेस में सांप छोड़ने वाला आरोपी गिरफ्तार, जानबूझकर की थी हरकत

सेंट्रल रेलवे की RPF टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. 27 दिसंबर 2025 को वंदे भारत एक्सप्रेस में सांप रखने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. 37 वर्षीय जगन अर्जुन भाले, जो नासिक जिले का निवासी है, उसे 12 फरवरी 2026 को मुंब्रा से पकड़ लिया गया है. मामले में रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

क्या हुआ था पूरा मामला?

27 दिसंबर 2025 को ट्रेन नंबर 22225 के कोच C-16 के टॉयलेट में एक सांप मिलने से यात्रियों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही टॉयलेट को तुरंत बंद कर कंट्रोल रूम को जानकारी दी गई. सोलापुर स्टेशन पर सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया.

CCTV फुटेज की जांच में सामने आया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर टॉयलेट में सांप रखा था. घटना को गंभीर मानते हुए रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 145(B), 147 और 153 के तहत केस दर्ज किया गया. इसके बाद RPF ने जांच तेज कर दी.

जांच और गिरफ्तारी

CCTV फुटेज और एक गुप्त सूचना देने वाले की मदद से RPF टीम ने आरोपी की पहचान जगन अर्जुन भाले के रूप में की. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसे मुंब्रा से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया. आरोपी को कल्याण स्थित रेलवे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की मजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड में भेज दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

RPF की सतर्कता और कार्रवाई

सेंट्रल रेलवे की RPF टीम ने कम समय में इस मामले को सुलझाकर अपनी सतर्कता और जांच कौशल का प्रदर्शन किया है. अधिकारियों के मुताबिक, यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. रेलवे प्रशासन ने RPF टीम के प्रयासों की सराहना की है. साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.