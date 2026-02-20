हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मुंबई में बाइक सवार को कार ने मारी जोरदार टक्कर, तमाशबीन बनी रही भीड़, 'फरिश्ता' बनकर आए DCP

Mumbai News: आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया. इस बीच हैरान करने वाली बात यह रही कि मौके पर मौजूद भीड़ घायल की मदद करने के बजाय अपने मोबाइल से वीडियो बनाने में मशगूल रही.

By : सूरज ओझा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 20 Feb 2026 12:40 PM (IST)
Preferred Sources

मायानगरी की रफ्तार के बीच अक्सर इंसानियत के पीछे छूट जाने की खबरें आती हैं, लेकिन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जो हुआ उसने एक साथ दो तस्वीरें पेश कीं. एक संवेदनहीनता की और दूसरी खाकी के भीतर छिपी करुणा की. बुधवार शाम मालाड से दहिसर की ओर जा रहे एक बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और युवक का कंधा बुरी तरह चोटिल हो गया. 

आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि मौके पर मौजूद भीड़ घायल की मदद करने के बजाय अपने मोबाइल से वीडियो बनाने में मशगूल रही. युवक दर्द से तड़पता रहा, पर किसी ने उसे अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई.

खाकी ने पेश की मिसाल

इस बीच वहां से जोन-12 के पुलिस उपायुक्त (DCP) महेश चिमटे गुजर रहे थे. भीड़ को देख उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाई. मंजर साफ था इंसानियत मर रही थी और तमाशा देखा जा रहा था. DCP चिमटे ने बिना वक्त गंवाए प्रोटोकॉल किनारे रखा और खून से लथपथ युवक को अपनी सरकारी गाड़ी की अगली सीट पर बिठाया.

वे खुद उसे लेकर दहिसर के अस्पताल पहुंचे, उसे भर्ती कराया और डॉक्टरों से व्यक्तिगत रूप से बात कर इलाज शुरू करवाया. डॉक्टरों का कहना है कि अगर थोड़ी भी देर होती तो परिणाम घातक हो सकते थे.

डरें नहीं 'नेक मददगार' बनें

अक्सर लोग पुलिसिया कार्रवाई और कोर्ट-कचहरी के डर से घायलों की मदद नहीं करते, लेकिन कानून अब बदल चुका है.

  • गुड सेमेरिटन (नेक मददगार) नियम: इसके तहत हादसे में मदद करने वाले व्यक्ति को पुलिस पूछताछ के लिए मजबूर नहीं कर सकती.
  • गोपनीयता: मदद करने वाले को अपनी पहचान उजागर करने या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.
  • अस्पताल की जिम्मेदारी: कोई भी अस्पताल इलाज शुरू करने से पहले मददगार से पैसे या कागजी कार्यवाही की मांग नहीं कर सकता. 
About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Published at : 20 Feb 2026 12:40 PM (IST)
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
