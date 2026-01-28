किसान सभा के नेताओं ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात, मुंबई कूच पर निकले किसानों को मिला आश्वासन

मुंबई की ओर अपने लंबे मार्च के तहत हजारों किसान पड़ोसी ठाणे जिले में प्रवेश कर चुके हैं. इस बीच अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनकी प्रमुख मांगों को लेकर ठोस आश्वासन दिया है. एआईकेएस माकपा से संबद्ध संगठन है और किसानों के इस मार्च का नेतृत्व भी वही कर रहा है.

एआईकेएस के प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई स्थित मुख्यमंत्री आवास ‘वर्षा’ में देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. शाम को जारी बयान में किसान सभा के नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और कई मुद्दों पर सहमति जताई. हालांकि सरकार की ओर से देर रात तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया.

मंत्रालय में मंत्रियों और अफसरों से लंबी बैठक

किसान नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री से मिलने से पहले प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सचिवालय ‘मंत्रालय’ में करीब दो घंटे तक बैठक की. इस बैठक में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, जनजातीय विकास मंत्री अशोक उइके, स्कूल शिक्षा मंत्री दादासाहेब भूसे, वन मंत्री गणेश नाइक, मुख्य सचिव और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. किसानों ने अपनी मांगों को विस्तार से रखा और उन पर अमल की समय-सीमा तय करने की बात कही.

वन अधिकारों की दोबारा जांच पर सहमति

एआईकेएस नेता नवाले के मुताबिक सरकार ने जिला स्तर पर वन अधिकारों से जुड़े सभी दावों की दोबारा जांच करने पर सहमति दी है. सरकार ने यह भी माना कि कई जगह योग्य भूमि और वास्तविक कब्जे में अंतर वन विभाग की गलत रिपोर्टिंग की वजह से हुआ.

इसके लिए हर जिले में उप-विभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में समितियां बनाई जाएंगी और तीन महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया खत्म करने का भरोसा दिया गया है.

नवाले ने बताया कि प्रक्रिया को तेज करने के लिए मंत्रियों सहित एक कार्यान्वयन समिति बनेगी. साथ ही वन भूमि पर खड़ी फसलों का निरीक्षण किया जाएगा ताकि किसान सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें और किसी तरह की अड़चन न आए.

पानी और पेसा कानून पर भी आश्वासन

किसान सभा का कहना है कि सरकार ने आदिवासी इलाकों में पश्चिम की ओर बहने वाली सात नदियों के बारिश के पानी को बाहर ले जाने के बजाय स्थानीय उपयोग और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए संरक्षित करने की मांग मान ली है.

इसके लिए चेक डैम की श्रृंखला बनाने पर सहमति बनी है, जिसकी योजना नासिक जिलाधिकारी स्तर पर तैयार होगी. इसके अलावा पेसा कानून के तहत स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत तक भर्ती से जुड़े अदालती आदेशों को तुरंत लागू करने पर भी सहमति जताई गई है.

लाल झंडों के साथ शुरू हुआ मार्च

पूर्व विधायक जेपी गावित ने बताया कि माकपा से संबद्ध एआईकेएस के नेतृत्व में किसान लाल झंडे लेकर रविवार को ‘लॉन्ग मार्च’ पर निकले थे. इससे पहले नासिक के दिंडोरी तहसील कार्यालय के बाहर उनका आंदोलन बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हुआ था, जिसके बाद किसानों ने मुंबई की ओर कूच करने का फैसला लिया.