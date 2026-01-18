मुंबई एयरपोर्ट पर अवैध सरोगेसी रैकेट का पर्दाफाश, बैंकॉक से चलता था अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमीग्रेशन अधिकारियों ने अवैध व्यावसायिक सरोगेसी और एग डोनेशन से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय संगठित रैकेट का पर्दाफाश किया है. बैंकॉक से मुंबई लौटी दो महिला यात्रियों से पूछताछ के बाद इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिसके बाद उन्हें सहार पुलिस के हवाले कर दिया गया.

सहार पुलिस ने इस मामले में तीन महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया है. इनमें से दो महिलाओं सुनोती सुशील बेलेल और सीमा विंझारत को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरी आरोपी संगीता नीलेश बागुल फरार है, जिसकी तलाश जारी है. पुलिस के अनुसार, आरोपी महिलाएं बैंकॉक से एक उड़ान के जरिए मुंबई आई थीं और पूछताछ के दौरान उन्होंने अवैध एग डोनेशन रैकेट से जुड़ी अहम जानकारियां दीं.

अधिकारियों को इमीग्रेशन जांच के वक्त हुआ शक

पुलिस के मुताबिक, 16 जनवरी 2026 को इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-1052 से बैंकॉक से मुंबई पहुंची दोनों महिलाओं की इमीग्रेशन जांच के दौरान अधिकारियों को संदेह हुआ, जिसके बाद पूछताछ में विदेश यात्रा के उद्देश्य को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर महिलाओं की विस्तृत जांच की गई. जांच में सामने आया कि सुनोती बेलेल साल 2024 से आईवीएफ क्षेत्र में एजेंट के तौर पर काम करती थीं. उसने अपनी सहयोगी संगीता बागुल के साथ मिलकर ठाणे में ‘एलीट केयर’ नामक एजेंसी की स्थापना की थी, जिसके जरिए भारत और विदेशों के प्रजनन केंद्रों को एग डोनर और सरोगेट माताएं उपलब्ध कराई जाती थीं. इसके बदले भारी आर्थिक लेन-देन भी किया जाता था.

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि एजेंसी द्वारा अविवाहित महिलाओं को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विवाहित दिखाकर एग डोनेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है. जबकि सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 के तहत भारत में एग डोनेशन के लिए महिला का विवाहित होना और कम से कम एक संतान का होना अनिवार्य है.

आरोपियों पर विभिन्न धाराओं तहत मामला दर्ज

दूसरी आरोपी सीमा विंझारत ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह साल 2022 में एजेंट संगीता बागुल के संपर्क में आई थी. उसने 2023 से 2025 के बीच भारत के अलावा केन्या, कजाकिस्तान और थाईलैंड के विभिन्न क्लीनिकों में अंडा दान किया है. हाल ही में उसे एग डोनेशन टेस्ट के लिए बैंकॉक ले जाया गया था, जिसके बदले उसे मोटी रकम दी गई थी. जांच में यह भी पाया गया कि उसने आवश्यक शर्तें पूरी किए बिना फर्जी वैवाहिक दस्तावेजों के आधार पर एग डोनेशन किया, जो कानूनन अपराध है.

पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, मेडिकल रिपोर्ट्स और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं. सहार पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 की विभिन्न धाराओं सहित और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत गंभीर मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है और इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है.