Mumbai: फर्जी आधार कार्ड से होटल में रुका पति! फिर पत्नी के नाम पर दूसरी महिला संग ठहरा
Fake Aadhaar Card Case: मुंबई के एक होटल में फर्जी आधार कार्ड से ठहरने के मामले में महिला ने पति पर पहचान का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिसके बाद बांद्रा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की.
Mumbai Hotel Fraud Case: महाराष्ट्र के मुंबई के एक मशहूर होटल में फर्जी आधार कार्ड के जरिए ठहरने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसने उसके नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल करते हुए दूसरी महिला के साथ होटल में ठहराव किया. इस मामले में बांद्रा पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
पुलिस जांच में सामने आया कि होटल में इस्तेमाल किया गया आधार कार्ड पूरी तरह फर्जी था. कार्ड पर नाम और फोटो शिकायतकर्ता महिला की थी, लेकिन दस्तावेज नकली बनाया गया था. मामले में पति दीपक गोयल और एक अज्ञात महिला के खिलाफ 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की धारा 318, 319(2), 336(2), 336(3), 336(4), 340(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
तलाक के बीच सामने आया मामला
एफआईआर (FIR) के मुताबिक, महिला की शादी दीपक गोयल से साल 2013 में हुई थी. पिछले कुछ समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा है और फिलहाल सूरत की अदालत में आपसी सहमति से तलाक का मामला लंबित है. महिला ने बताया कि तलाक का यह मामला 20 फरवरी 2026 से अदालत में लंबित है.
14 अप्रैल 2026 को वह निजी काम से मुंबई आई थी, तभी उसके वकील ने फोन आया. फोन पर वकील ने उससे पूछा कि क्या आपका पति से समझौता हो गया है. महिला के इनकार करने पर वकील ने बताया कि उसके पति को एक दूसरी महिला के साथ होटल में देखा गया है.
इसके बाद महिला ने होटल कर्मचारियों से संपर्क किया, जहां उसे पता चला कि 16 से 18 फरवरी 2026 के बीच दीपक गोयल और “पल्लवी गोयल” के नाम से होटल में एक सूट बुक किया गया था और उन दोनों ने वहां 'चेक-इन' (प्रवेश) भी किया था. इतना ही नहीं होटल रिकॉर्ड में दूसरी महिला को पति की पत्नी बताया गया था.
होटल पहुंची महिला तो खुला राज
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन तारीखों को होटल के रिकॉर्ड में उसकी एंट्री दिखाई गई, उस समय महिला अपने मायके में थी. उसके सभी असली पहचान पत्र उसी के पास सुरक्षित थे. सच्चाई जानने के लिए महिला होटल पहुंची और सीसीटीवी फुटेज मांगने लगी, लेकिन होटल प्रबंधन ने सीधे जानकारी देने से इनकार कर दिया.
बाद में पुलिस जांच में पता चला कि चेक-इन के दौरान इस्तेमाल किया गया आधार कार्ड नकली था. पुलिस अब होटल के सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकॉर्ड और पहचान सत्यापन प्रक्रिया की जांच कर रही है. मामले में पहचान चोरी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोपों की जांच जारी है.
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Source: IOCL