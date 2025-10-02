एक्सप्लोरर
Mumbai News: हनीट्रैप में फंसा मुंबई का व्यापारी, होटल में बुलाकर निकलवाए हजारों रुपये, 3 महिलाएं गिरफ्तार
Mumbai Crime News: मुंबई में सक्रिय हनीट्रैप गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. वीपी रोड पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि चौथी महिला आरोपी अब भी फरार है.
मुंबई के दक्षिण इलाके में सक्रिय हनीट्रैप गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. वीपी रोड पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि चौथी महिला आरोपी अब भी फरार है. पुलिस का कहना है कि ये गिरोह संगठित तरीके से व्यापारियों और अन्य लोगों को जाल में फँसाकर उनसे जबरन वसूली करती है.
हाल की घटना में 46 वर्षीय व्यवसायी को शिकार बनाया गया. पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता जलगांव का रहने वाला है और काम के सिलसिले में अक्सर मुंबई आता-जाता है. हाल ही में वह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) पहुंचा, जहां स्टेशन के बाहर एक महिला उससे बातचीत करने लगी और 500 रुपये में सेक्सुअल सेवाएं देने की पेशकश की.
लूट को देते थे अंजाम
महिला उसे टैक्सी से गिरगांव ले गई और भारत भवन होटल के पास एक इमारत में ले जाकर कमरे में बुलाया. वहां पहले से एक अन्य महिला मौजूद थी. जैसे ही व्यापारी कमरे में पहुंचा, महिलाओं ने अचानक उस पर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया. उसी दौरान तीन और महिलाएं अंदर आ गईं.
इसके बाद पीड़ित से जबरन उसका फोन अनलॉक कराया गया और एक मोबाइल ऐप के जरिए 22,000 रुपये ट्रांसफर कर लिए गए. इतना ही नहीं, आरोपी महिलाओं ने उसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करने की धमकी देकर उसके बटुए से 13,000 रुपये नकद भी ले लिया.
कई लोगों को बनाया अपना शिकार
पहले तो व्यापारी डर के कारण चुप रहा, लेकिन बाद में हिम्मत जुटाकर 30 सितंबर को वीपी रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. जांच में पुलिस ने ऑनलाइन ट्रांसफर की पुष्टि की और सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी महिलाओं का नाम माजिदा नूर सरदार गाझी, रूपा विश्वनाथ दास और नसिम्मा जमान शेख है. तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया.
एक महिला अब भी फरार है और उसकी तलाश जारी है. पुलिस का मानना है कि गिरोह ने इसी तरीके से अन्य लोगों को भी निशाना बनाया होगा, लेकिन सामाजिक कलंक के डर से कई पीड़ित सामने नहीं आ रहे हैं. जांच यह भी की जा रही है कि क्या यह महिलाएं किसी बड़े जबरन वसूली सिंडिकेट से जुड़ी हैं.
