मुंबई के दक्षिण इलाके में सक्रिय हनीट्रैप गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. वीपी रोड पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि चौथी महिला आरोपी अब भी फरार है. पुलिस का कहना है कि ये गिरोह संगठित तरीके से व्यापारियों और अन्य लोगों को जाल में फँसाकर उनसे जबरन वसूली करती है.

हाल की घटना में 46 वर्षीय व्यवसायी को शिकार बनाया गया. पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता जलगांव का रहने वाला है और काम के सिलसिले में अक्सर मुंबई आता-जाता है. हाल ही में वह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) पहुंचा, जहां स्टेशन के बाहर एक महिला उससे बातचीत करने लगी और 500 रुपये में सेक्सुअल सेवाएं देने की पेशकश की.

लूट को देते थे अंजाम

महिला उसे टैक्सी से गिरगांव ले गई और भारत भवन होटल के पास एक इमारत में ले जाकर कमरे में बुलाया. वहां पहले से एक अन्य महिला मौजूद थी. जैसे ही व्यापारी कमरे में पहुंचा, महिलाओं ने अचानक उस पर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया. उसी दौरान तीन और महिलाएं अंदर आ गईं.