मुंबई GRP को मिला धमकी भरा कॉल, रेलवे स्टेशन और आर्मी ऑफिस हैं टारगेट! जांच जारी

मुंबई में रेलवे पुलिस को एक धमकी भरा कॉल मिलने से हड़कंप मच गया. सुबह करीब 3 बजे मुंबई जीआरपी कंट्रोल रूम को एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर रेलवे स्टेशन और आर्मी ऑफिस को निशाना बनाने की धमकी दी.

जानकारी के अनुसार, कॉल करने वाले ने अपना नाम इरफान बताया और दावा किया कि अगर आम लोगों की जान बचानी है तो उसे 5 करोड़ रुपये देने होंगे.

पाकिस्तान से जुड़ा बताया जा रहा नंबर

सूत्रों के मुताबिक, यह कॉल रेलवे कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर के जरिए की गई थी. जांच में यह भी सामने आया है कि जिस नंबर से कॉल किया गया, वह पाकिस्तान से जुड़ा बताया जा रहा है. इस जानकारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस तुरंत सतर्क हो गईं. कॉल मिलने के बाद मुंबई के प्रमुख रेलवे स्टेशनों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर कई स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन फिलहाल कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं मिली है.

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मामले की गंभीरता से जांच कर रही पुलिस

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और कॉल की सच्चाई का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच की जा रही है. कॉल करने वाले की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश जारी है. आम लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें.

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