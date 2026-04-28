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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: मुंबई GRP को मिला धमकी भरा कॉल, रेलवे स्टेशन और आर्मी ऑफिस हैं टारगेट! जांच जारी

Mumbai News: मुंबई GRP को मिला धमकी भरा कॉल, रेलवे स्टेशन और आर्मी ऑफिस हैं टारगेट! जांच जारी

Mumbai News In Hindi: मुंबई में जीआरपी को 28 अप्रैल सुबह एक धमकी भरा कॉल आया. कॉल पर 5 करोड़ रुपये की मांग की गई. सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है. स्टेशन और आर्मी ऑफिस के पास सर्च अभियान जारी है.

By : सूरज ओझा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 28 Apr 2026 01:42 PM (IST)
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मुंबई में रेलवे पुलिस को एक धमकी भरा कॉल मिलने से हड़कंप मच गया. सुबह करीब 3 बजे मुंबई जीआरपी कंट्रोल रूम को एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर रेलवे स्टेशन और आर्मी ऑफिस को निशाना बनाने की धमकी दी.

जानकारी के अनुसार, कॉल करने वाले ने अपना नाम इरफान बताया और दावा किया कि अगर आम लोगों की जान बचानी है तो उसे 5 करोड़ रुपये देने होंगे.

पाकिस्तान से जुड़ा बताया जा रहा नंबर

सूत्रों के मुताबिक, यह कॉल रेलवे कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर के जरिए की गई थी. जांच में यह भी सामने आया है कि जिस नंबर से कॉल किया गया, वह पाकिस्तान से जुड़ा बताया जा रहा है. इस जानकारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस तुरंत सतर्क हो गईं. कॉल मिलने के बाद मुंबई के प्रमुख रेलवे स्टेशनों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर कई स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन फिलहाल कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं मिली है.

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मामले की गंभीरता से जांच कर रही पुलिस

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और कॉल की सच्चाई का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच की जा रही है. कॉल करने वाले की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश जारी है. आम लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 28 Apr 2026 01:42 PM (IST)
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