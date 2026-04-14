मुंबई: लाइव कॉन्सर्ट में ड्रग्स ओवरडोज से 2 छात्रों की मौत, आयोजक समेत 6 गिरफ्तार

महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित लाइव कॉन्सर्ट में ड्रग्स पार्टी की गई. इस दौरान ड्रग्स ओवरडोज लेने की वजह से 2 छात्रों की मौत हो गई है. इस मामले में पुलिस ने आयोजक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. मृतकों में एक लड़का और एक लड़की शामिल हैं. गिरफ्तार आरोपियों में आकाश सामाल, विनोद जैन, प्रतीक पांडे, आनंद पटेल, रौनक खंडेलवाल और बालकृष्ण कुरूप के नाम शामिल हैं.

वहीं पुलिस ने 15 से 20 लोगों के बयान दर्ज किए है. दोनों पीड़ितों की उम्र 20-22 साल की है. अपने दोस्तों के साथ रविवार (12 अप्रैल) रात लाइव कॉन्सर्ट देखने मुंबई के गोरेगांव इलाके के नेस्को ग्राउंड में आए थे. पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. जिसमें पीड़ित के दोस्त और आयोजक शामिल हैं.

नेस्को प्रवक्ता ने जताया दुख

नेस्को के प्रवक्ता की तरफ से दोनों छात्रों की मौत पर बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि हम प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं. हम स्थिति की गंभीरता को समझते हैं और संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही है.

उन्होंने कहा कि हम लोग जांच में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि तथ्यों का पता जल्द से जल्द चल सके, सभी प्रासंगिक जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

उन्होंने आगे कहा कि अभी मामले में जांच की जा रही है, इसलिए इस पर आगे कोई टिप्पणी करना सही नहीं होगा. हम अधिकारियों का सहयोग करने और सभी सुरक्षा तथा अनुपालन मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

कॉन्सर्ट के दौरान किया था ड्रग्स का सेवन

बताया जा रहा है कि दोनों छात्रों ने कॉन्सर्ट के दौरान ड्रग्स का सेवन किया था. कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, जिसके बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद की जा सकेगी. मामले में पुलिस ने घटनास्थल से अन्य छात्रों के बयान दर्ज किए हैं. साथ ही आयोजकों और संचालकों से भी पूछताछ की जा रही है.

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