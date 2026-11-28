मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां 60 साल की महिला के साथ शौचालय के अंदर मारपीट और रेप किया गया. आरोपी ने महिला का पीछा कर इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया. घटना के बाद रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, खड़वली की रहने वाली 60 वर्षीय महिला अपनी 18 साल की बेटी के साथ कसारा लोकल ट्रेन का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान गुरुवार रात करीब 11 बजे वह प्लेटफॉर्म पर बने सुलभ शौचालय में गई.

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आरोप है कि इसी दौरान एक युवक चुपके से उसके पीछे पहुंचा और शौचालय के अंदर घुस गया. इसके बाद उसने महिला के साथ जबरदस्ती की और विरोध करने पर बेरहमी से मारपीट की.

शोर मचाने पर आरोपी ने की पिटाई

महिला ने जब विरोध किया और शोर मचाया तो आरोपी ने उसके चेहरे और सीने पर हमला किया. इस दौरान महिला को गंभीर चोटें आईं. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया. कुछ देर बाद महिला खून से लथपथ हालत में शौचालय से बाहर आई और अपनी बेटी को पूरी घटना बताई. इसके बाद रेलवे पुलिस को सूचना दी गई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में आरोपी मेट्रो स्टेशन की तरफ भागता दिखाई दिया. इसके बाद कुर्ला जीआरपी ने आरोपी की तलाश के लिए सात पुलिस टीमें बनाईं.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी घाटकोपर के असल्फा इलाके का रहने वाला है. पुलिस ने 27 वर्षीय तस्लीम नूर मोहम्मद शाह को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पेशे से दर्जी बताया जा रहा है. पुलिस को शक है कि वारदात के समय उसने नशीले पदार्थों का सेवन किया था.

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रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा को लेकर सवाल

इस घटना ने मुंबई में महिला यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. देर रात रेलवे स्टेशन पर बने शौचालयों की सुरक्षा और वहां पुलिस की मौजूदगी को लेकर भी चिंता जताई जा रही है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की आगे जांच कर रही है.