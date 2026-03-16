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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर ठगी, विलेपार्ले के शख्स को 70 हजार रुपये का लगाया चूना

मुंबई: गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर ठगी, विलेपार्ले के शख्स को 70 हजार रुपये का लगाया चूना

Mumbai Crime News: मुंबई में साइबर जालसाज MGL अधिकारी बनकर गैस कनेक्शन काटने की धमकी दे रहे हैं. वे लोगों को बकाया बिल अपडेट करने के बहाने संदिग्ध APK फाइल डाउनलोड करवाकर बैंक खाते खाली कर रहे हैं.

By : सूरज ओझा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 16 Mar 2026 06:04 PM (IST)
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खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध और गैस संकट की अफवाहों का फायदा अब साइबर जालसाज उठाने लगे हैं. मुंबई में ठगों का एक नया और शातिर गिरोह सक्रिय हो गया है, जो लोगों को घरेलू गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर उनके बैंक खाते खाली कर रहा है.

ठग खुद को महानगर गैस लिमिटेड (MGL) का अधिकारी बताकर लोगों को निशाना बना रहे हैं. ताजा मामला मुंबई के विलेपार्ले (पूर्व) से सामने आया है, जहां चिंतन छेड़ा नाम के एक व्यक्ति को गैस कनेक्शन कटने का डर दिखाकर 70 हजार रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया.

गैस कनेक्शन काटने की दी गई धमकी

जानकारी के अनुसार, विलेपार्ले के रहने वाले चिंतन छेड़ा को एक अनजान नंबर से कॉल आया था. फोन करने वाले जालसाज ने खुद को महानगर गैस लिमिटेड का कर्मचारी बताया. उसने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि आपका गैस बिल बकाया है. इसके बाद उसने धमकी दी कि अगर आपने तुरंत अपना बिल ऑनलाइन अपडेट नहीं किया, तो आज ही आपका गैस कनेक्शन हमेशा के लिए काट दिया जाएगा. गैस सप्लाई बंद होने की आशंका से पीड़ित बुरी तरह घबरा गए.

APK फाइल डाउनलोड करते ही उड़े पैसे

बिल अपडेट करने के बहाने ठगों ने पीड़ित को मोबाइल पर एक संदिग्ध 'APK' (ऐप) फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा. जैसे ही पीड़ित ने वह अनजान फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल की, साइबर ठगों ने उनके स्मार्टफोन का पूरा एक्सेस (रिमोट कंट्रोल) हासिल कर लिया. इसके तुरंत बाद ठगों ने फोन का डेटा हैक कर उनके बैंक खाते से 70 हजार रुपये निकाल लिए. जब तक पीड़ित को इस धोखे का एहसास होता, पैसे उनके खाते से कट चुके थे.

बुजुर्गों को बनाया जा रहा है निशाना

पुलिस और साइबर सेल के मुताबिक, अब तक मुंबई के कई लोगों को ऐसे फर्जी कॉल आ चुके हैं. ठग गैस की संभावित कमी की खबरों का फायदा उठाकर डर का माहौल बना रहे हैं. इस ठगी का सॉफ्ट टारगेट विशेष रूप से बुजुर्ग लोग बन रहे हैं, जिन्हें तकनीक की कम समझ होती है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई ऐप या फाइल डाउनलोड न करें और फ्रॉड होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 16 Mar 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Mumbai Crime News MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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