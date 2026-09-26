मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान बढ़ा ध्वनि प्रदूषण, रिपोर्ट में खुलासा

मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान ध्वनि प्रदूषण को लेकर आवाज फाउंडेशन ने अपनी रिपोर्ट जारी की है. फाउंडेशन ने 25 और 26 सितंबर को विसर्जन के दौरान मुंबई के अलग-अलग इलाकों में शोर का स्तर मापा. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ जगहों पर शोर का स्तर 107.8 डेसिबल तक पहुंच गया. फाउंडेशन ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव को भेजी है.

आवाज फाउंडेशन के मुताबिक, 25 सितंबर की रात बांद्रा पश्चिम में सबसे ज्यादा शोर रिकॉर्ड किया गया. रात करीब 10.03 बजे यहां 91 से 107.8 डेसिबल के बीच शोर दर्ज हुआ. इस दौरान लाउडस्पीकर के साथ बैंजो बजाया जा रहा था.

इसके कुछ देर बाद वर्ली में भी शोर का स्तर काफी ज्यादा रहा. रात 10.28 बजे यहां 94 से 107 डेसिबल तक की रीडिंग दर्ज की गई. यहां बिना लाउडस्पीकर के ढोल-ताशा बजाया जा रहा था.

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गिरगांव चौपाटी और ओपेरा हाउस में भी तेज आवाज

रिपोर्ट के अनुसार, 25 सितंबर की शाम गिरगांव चौपाटी पर शाम 4.41 बजे 80.4 से 91.4 डेसिबल के बीच शोर रिकॉर्ड हुआ. यहां राजनीतिक दलों के बूथों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा था.

वहीं, ओपेरा हाउस जंक्शन पर शाम 5.05 बजे बिना जनरेटर और लाउडस्पीकर के निकाले जा रहे विसर्जन जुलूस में 90.3 से 96.1 डेसिबल तक शोर दर्ज किया गया. शाम 5.28 बजे इसी इलाके में एक और जुलूस के दौरान 86 से 93.7 डेसिबल का शोर रिकॉर्ड किया गया.

आवाज फाउंडेशन की रिपोर्ट में देर रात तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का भी जिक्र किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 26 सितंबर की रात 12.06 बजे ओपेरा हाउस में 84.9 से 87 डेसिबल तक शोर दर्ज किया गया.

इसके करीब 12 मिनट बाद, रात 12.18 बजे गिरगांव चौपाटी पर 87 से 94 डेसिबल के बीच शोर रिकॉर्ड हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक, यहां राजनीतिक बूथ पर लाउडस्पीकर से संगीत बजाया जा रहा था. रात 12.30 बजे भी इसी इलाके में 82 से 90 डेसिबल तक शोर दर्ज किया गया और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जारी था.

2026 में ज्यादातर जुलूसों में DJ और लाउडस्पीकर नहीं

आवाज फाउंडेशन का कहना है कि 2026 में गणपति विसर्जन के दौरान ज्यादातर जुलूसों में ट्रकों पर लगाए जाने वाले DJ और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया गया. हालांकि, फाउंडेशन ने कुछ राजनीतिक बूथों पर देर रात तक लाउडस्पीकर और संगीत बजाए जाने पर सवाल उठाया है.

फाउंडेशन के मुताबिक, 2025 में भारी बारिश के कारण डेसिबल रीडिंग नहीं ली जा सकी थी. इससे पहले 2024 में ओपेरा हाउस में 115 डेसिबल, 2023 में 114.7 डेसिबल, 2022 में 120.2 डेसिबल और 2021 में 93.1 डेसिबल का अधिकतम शोर दर्ज किया गया था.

आवाज फाउंडेशन की संस्थापक सुमैरा अब्दुलअली ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के 18 जुलाई 2005 के आदेश और बॉम्बे हाईकोर्ट के अगस्त 2016 के आदेश का हवाला दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, धार्मिक आयोजनों के दौरान भी स्वास्थ्य से जुड़े नॉइस रूल्स का पालन करना जरूरी है.

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फाउंडेशन ने कहा है कि नियमों के तहत राज्य सरकार साल में अधिकतम 15 दिनों तक रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकती है.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू ध्वनि सीमा में छूट मिल जाती है. रिपोर्ट के अनुसार, रिहायशी इलाकों में इस अवधि के दौरान 45 डेसिबल से ज्यादा शोर नियमों के उल्लंघन के दायरे में आ सकता है.