मुंबई: इनकम टैक्स ऑफिस में आग लगने से हड़कंप, कर्मचारियों को किया रेस्क्यू

मुंबई में चर्चगेट स्टेशन के पास स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में सोमवार (17 अगस्त) भीषण आग लग गई . आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास में जुट गए. आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है.

वहीं आग के कारण पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया है, जिससे नागरिकों में भी डर का माहौल है. जिस समय आग लगी, उस वक्त आयकर विभाग के कार्यालय में कुछ कर्मचारी मौजूद थे. आग की सूचना मिलते ही उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

मची अफरा-तफरी

इससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि कार्यालय के अंदर कोई और व्यक्ति फंसा तो नहीं है. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं. दमकल विभाग की टीमें आग पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार प्रयास किए.

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शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

चर्चगेट स्टेशन के पास आयकर विभाग का बड़ा कार्यालय स्थित है. मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर कार्यालय के भूतल पर आग लगी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होने की आशंका है. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे भूतल पर फैलने लगी.

दमकल की 8 गाड़ियों ने पाया काबू

आग के कारण कार्यालय से धुएं के बड़े-बड़े गुबार बाहर निकलते दिखाई दिए. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम तत्काल शुरू किया गया. फिलहाल आग पर काबू पाया गया है और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

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