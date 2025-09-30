हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: बोरीवली स्टेशन पर फिल्मी अंदाज में लूट, 6 गिरफ्तार, लाखों का कैश बरामद

मुंबई: बोरीवली स्टेशन पर फिल्मी अंदाज में लूट, 6 गिरफ्तार, लाखों का कैश बरामद

Borivali News: बोरीवली GRP ने 11 सितंबर को बोरीवली स्टेशन पर हुई 6.4 लाख की लूट का खुलासा किया. शिकायतकर्ता गणेश पुराने नोट बदलने आया था. पुलिस ने 48 घंटे में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

By : सूरज ओझा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 30 Sep 2025 03:21 PM (IST)
मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर हुई फ़िल्मी स्टाइल लूट की सनसनीखेज घटना का बोरीवली GRP ने खुलासा कर दिया है. यह वारदात 11 सितंबर को प्लेटफार्म संख्या 1 पर दादर फास्ट लोकल ट्रेन के डिब्बे में हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता का 6.40 लाख रुपये से भरा बैग लूट लिया गया. घटना के बाद मात्र 48 घंटे में पुलिस ने विशेष जांच टीम बनाकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 2 लाख 87 हज़ार रुपये नकद व वारदात में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन जब्त किए.

पुलिस ने बताया की भायंदर निवासी शिकायतकर्ता गणेश सिसोदिया आरबीआई बैंक में पुराने नोट बदलने का काम करता है और इसके बदले 15% कमीशन लेता है. कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात आरोपी ओमकार से हुई थी. ओमकार ने उसे बताया कि उसके पास 2000 रुपये की करीब 350 पुरानी नोटें हैं जिन्हें बैंक में बदलना है. इस बहाने उसने गणेश को झांसे में लिया.

आरोपी साथियों के साथ पहले से ही प्लेटफार्म पर था मौजूद

11 सितंबर की शाम 4 बजे गणेश अपने साथी मनोज पुजन के साथ बोरीवली स्टेशन पहुँचा. वह अपने साथ 6 लाख रुपये कैश लाया था ताकि नोट बदलने का सौदा कर सके. वहीं दूसरी ओर आरोपी ओमकार अपने तीन साथियों के साथ पहले से ही प्लेटफार्म पर मौजूद था.

फ़िल्मी स्टाइल में ट्रेन से कूदकर हो गए फरार

जैसे ही मुलाक़ात हुई, ओमकार और उसके साथियों ने गणेश की बैग छीनने की कोशिश की. खुद को बचाने के लिए गणेश पैसों से भरा बैग लेकर दौड़ते हुए प्लेटफार्म पर खड़ी चर्चगेट जाने वाली ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गया. लेकिन आरोपी भी पीछे-पीछे डिब्बे में घुस गए. ट्रेन के डिब्बे में जमकर हाथापाई और खींचतान हुई. इस दौरान गणेश की बैग फट गई और उसमें रखे 6.40 लाख रुपये में से करीब 4.50 लाख रुपये ट्रेन के अंदर बिखर गए. आरोपी उन पैसों को समेटकर फ़िल्मी स्टाइल में ट्रेन से कूदकर फरार हो गए.

GRP ने आरोपियों की पहचान कर की गिरफ्तारी

पूरी घटना रेलवे स्टेशन और ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. एक फुटेज में आरोपी गणेश का पीछा करते हुए प्लेटफार्म पर भागते दिख रहे हैं. दूसरे फुटेज में वे ट्रेन के डिब्बे में घुसते और खींचतान करते नजर आते हैं. और तीसरे फुटेज में सभी 6 आरोपी प्लेटफार्म नंबर 1 की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते दिखाई देते हैं. इन्हीं फुटेज और तकनीकी जांच की मदद से GRP ने आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की.

पहले भी हैं चोरी के मामले दर्ज

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के नाम यशवंत अशोक मंचेकर, आज़म उर्फ़ टाइगर मसूर अहमद शेख, रवि मंगलराज राय, धर्मेंद्र तानाजी माने, राजू नवल किशोर झा, प्रदीप कृष्णा करंजोलकर और सुरेश कुलकर्णी है. सभी आरोपी मुंबई और ठाणे के रहने वाले बताए जा रहे हैं. इनमें से यशवंत मंचेकर और राजू झा के खिलाफ बोरीवली स्टेशन पर चोरी के पहले भी मामले दर्ज हैं.

बोरीवली GRP के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दत्ता खुपरेकर ने बताया कि यह गिरोह योजनाबद्ध तरीके से वारदात करता था. आरोपी रकम को मोबाइल वॉलेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस अब शेष रकम की बरामदगी और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है.

Published at : 30 Sep 2025 03:21 PM (IST)
Tags :
Mumbai Crime News MUMBAI POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
