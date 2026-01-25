मुंबई: सीरियल्स में काम दिलाने का झांसा, नशीला पदार्थ खिलाकर महिला कलाकार का यौन शोषण, केस दर्ज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: सीरियल्स में काम दिलाने का झांसा, नशीला पदार्थ खिलाकर महिला कलाकार का यौन शोषण, केस दर्ज

Mumbai Crime News: पीड़िता के अनुसार, जुलाई 2025 में उसे एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने अपना नाम सलमान बताया और पॉडकास्ट में काम दिलाने की बात कही. बाद में उसे एक अन्य नंबर दिया गया.

By : सूरज ओझा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Jan 2026 09:22 PM (IST)
मुंबई से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां सीरियल्स में काम दिलाने का झांसा देकर एक महिला कलाकार को कथित तौर पर नशीला पदार्थ खिलाकर उसका यौन शोषण किया गया. इसके साथ ही उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर अश्लील वेबसाइट्स पर अपलोड किए गए. पीड़िता ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है.

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह पिछले चार वर्षों से अपने पति और दो छोटे बच्चों के साथ मुंबई में रह रही है. वह सोशल मीडिया पर रील्स बनाती है और छोटे-मोटे कलाकारी के काम से परिवार की आजीविका चलाती है. इसी सिलसिले में उसने अपने काम से जुड़ी जानकारी और संपर्क नंबर सोशल मीडिया के अलग-अलग ग्रुप्स पर साझा किए थे.

पॉडकास्ट में काम दिलाने के बहाने बुलाया घर

पीड़िता के अनुसार, जुलाई 2025 में उसे एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने अपना नाम सलमान बताया और पॉडकास्ट में काम दिलाने की बात कही. बाद में उसे एक अन्य नंबर दिया गया, जिस पर संपर्क करने पर एक महिला ने अपना नाम सोनिया गुप्ता बताया. सोनिया ने खुद को यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बताते हुए पीड़िता को अपने घर बुलाया.

गोवा और केरल में शूटिंग की बात कहकर बुलाया

सोनिया का घर कांदिवली पूर्व के ठाकुर कॉम्प्लेक्स स्थित एक इमारत में था, जहां शूटिंग भी की गई. पीड़िता का आरोप है कि सोनिया के घर आने-जाने के दौरान उसे कई बार अत्यधिक नींद और शरीर में दर्द महसूस होता था, लेकिन सोनिया ने इसे सामान्य बताकर टाल दिया. 20 अगस्त 2025 को सोनिया ने पीड़िता को गोवा और केरल में शूटिंग की बात कहकर बुलाया. 21 अगस्त को सोनिया के घर पर दो अन्य लड़कियां भी पहुंचीं. कुछ समय बाद एक व्यक्ति आया. आरोप है कि यात्रा से पहले सभी लड़कियों के मोबाइल फोन जमा करवा लिए गए.

शूटिंग के नाम पर चल रही थी आपत्तिजनक गतिविधियां

इसके बाद सभी को बस से गोवा ले जाया गया, जहां बागा बीच के पास स्थित एक होटल में ठहराया गया. वहां सोनिया और उसका पति पहले से मौजूद थे. पीड़िता का कहना है कि होटल में एक कमरे में शूटिंग सेटअप के नाम पर आपत्तिजनक गतिविधियां चल रही थीं, जिन्हें देखकर वह डर गई. जब उसने इस तरह के काम से इनकार किया तो उसे यह कहकर बहलाया गया कि उसका काम अलग लोकेशन पर होगा.

पीड़िता के फनी वीडियो और रील्स की हुई शूटिंग

अगले कुछ दिनों तक पीड़िता के फनी वीडियो और रील्स की शूटिंग की गई. इस दौरान उसे 30 हजार रुपये का भुगतान किया गया और 28 अगस्त 2025 को सभी वापस मुंबई लौट आए. जनवरी 2026 में पीड़िता के एक रिश्तेदार ने उसे बताया कि इंटरनेट पर एक अश्लील वीडियो देखा है, जिसमें दिखने वाली महिला बिल्कुल उसी जैसी लग रही है. लिंक देखने पर पीड़िता के होश उड़ गए. उसने पाया कि अलग-अलग पोर्न वेबसाइट्स पर उसके कई आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किए गए हैं.

नशीला पदार्थ देकर पीड़िता का हुआ शोषण!

पीड़िता का आरोप है कि वीडियो में दिखने वाले पुरुष वही हैं, जो गोवा यात्रा के दौरान होटल में मौजूद थे. उसने दावा किया कि उसने कभी सहमति से इस तरह का कोई कृत्य नहीं किया और उसे बेहोशी की हालत में नशीला पदार्थ देकर शोषण किया गया. जब पीड़िता ने सोनिया से वीडियो हटाने की मांग की तो पहले टालमटोल किया गया और बाद में जान से मारने की धमकी दी गई. इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने मामला किया दर्ज

समता नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ यौन शोषण, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, धमकी, आईटी एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क और वेबसाइट्स की भी जांच की जा रही है.

About the author सूरज ओझा

Published at : 25 Jan 2026 09:22 PM (IST)
MUMBAI POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
