मुंबई में ब्लैक मैजिक के लिए बिल्लियों को मार रहा शख्स? 6 शव बरामद

मुंबई के गोवंडी इलाके में कथित तौर पर बिल्लियों की हत्या करने वाले ‘कैट किलर’ को लेकर दहशत का माहौल है. गोवंडी के पांजरापोल इलाके में महज दो दिनों के अंदर छह बिल्लियों के शव घायल और बुरी तरह क्षत-विक्षत हालत में मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अब पुलिस ब्लैक मैजिक यानी काले जादू के एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है.

पशु प्रेमी रुबिना पठान की शिकायत के बाद गोवंडी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की है. शिकायत के मुताबिक, 3 सितंबर को एक ही इलाके में चार बिल्लियां मृत अवस्था में मिली थीं, जबकि 5 सितंबर को दो और बिल्लियों के शव बरामद हुए. एक बिल्ली के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किए जाने के निशान मिले हैं, जबकि दूसरी बिल्ली के शरीर पर भी गंभीर चोटों के निशान पाए गए.

इलाके से 20 बिल्लियां गायब और 6 बिल्लियों के मिले शव

PETA India की सलोनी सकारिया के मुताबिक, स्थानीय एनिमल फीडर्स से मिली जानकारी के अनुसार इलाके से करीब 20 बिल्लियां गायब होने की बात सामने आई है. अब तक छह बिल्लियों के शव मिल चुके हैं. इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि बिल्लियों को निशाना बनाकर उनकी हत्या की जा रही है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए गोवंडी पुलिस हर संभावित एंगल से जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन घटनाओं के पीछे किसी व्यक्ति की सोची-समझी साजिश है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है. ब्लैक मैजिक एंगल को भी जांच के दायरे में रखा गया है.

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BNS की धारा 325 और पशु क्रूरता कानून के तहत केस दर्ज

डीसीपी समीर शेख ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और हर एंगल से जांच की जा रही है. इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और तकनीकी विश्लेषण के जरिए संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

पुलिस ने मामले में BNS की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण कानून के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस अब सीसीटीवी और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. वहीं, आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी में मदद करने वाली पुख्ता जानकारी देने वाले व्यक्ति के लिए PETA India की ओर से 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की गई है.

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