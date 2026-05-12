मुंबई: 'अब मुझे कॉल मत करना', आखिरी बातचीत के बाद NIFT की छात्रा ने दी जान

Mumbai Student Suicide Case: महाराष्ट्र के मुंबई से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां फैशन डिजाइन की पढ़ाई कर रही 24 साल की छात्रा स्वप्नाली घेवारी ने मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि आत्महत्या से पहले उसने अपने पिता को वीडियो कॉल भी किया था.

स्वप्नाली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर रही थी और पिछले चार महीनों से वरली इलाके में अपनी दो सहेलियों के साथ किराये के फ्लैट में रह रही थी. पुलिस के मुताबिक, परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था और पिता की शराब की लत के कारण घर का माहौल तनावपूर्ण रहता था.

पिता पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप

जानकारी के मुताबिक, स्वप्नाली की मां कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने आई थीं. दो दिन बाद में जब वह रिश्तेदार के घर चली गईं, तो पिता सुनील घेवारी ने लगातार बेटी को फोन कर मां के बारे में पूछताछ शुरू कर दी.

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पीड़िता ने अपनी मां को फोन कर बताया था कि पिता बार-बार परेशान कर रहे हैं. मां ने उसे फोन बंद करने की सलाह दी थी. आरोप है कि शराब के नशे में पिता से हो रहे लगातार मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर उसने यह कठोर कदम उठाया.

मौत के बाद भी विवाद बढ़ा

बताया जा रहा है कि रात 8 बजे के आसपास स्वप्नाली ने अपनी मां को फोन करके कहा कि मेरी अब परीक्षा है, इसलिए मुझे कॉल न करें. करीब 9 बजे के आसपास स्वाति को उनके भाई सुबोध चिखले ने बताया कि स्वप्नाली ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है.

मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि बेटी की मौत के बाद पिता पत्नी के घर पहुंचे और वहां तालियां बजाकर धमकी भरा व्यवहार किया. वरली पुलिस स्टेशन ने पिता सुनील घेवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.

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