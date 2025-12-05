मुंबई में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, अमेरिकी नागरिकों को नकली दवाइयां बेचते थे आरोपी

मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने अंबोली इलाके में चल रहे एक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया है. यह कॉल सेंटर खुद को अमेरिकी फ़ार्मा कंपनियों का प्रतिनिधि बताकर अमेरिकी नागरिकों को नकली Viagra और अन्य नियंत्रित दवाइयां बेचकर ठगी कर रहा था. पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी मुजफ्फर शेख सहित दो अन्य अब भी फरार हैं.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम और कोर्ट की कार्रवाई

गिरफ्तार आरोपियों के नाम मोहम्मद आमिर इक़बाल शेख, महिर इक़बाल पटेल, मोहम्मद शबीब मोहम्मद खलील शेख, मोहम्मद अयाज़ परवेज़ शेख, आदम एहसानुल्लाह शेख, आर्यन मुशफ़्फ़िर कुरैशी, अमान अज़ीज़ अहमद शेख और हशमत जमी़ल जरीवाला हैं. वहीं मुख्य आरोपी मुजफ्फर शेख, अमीर मनियार और अन्य साथी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है. सभी 8 आरोपियों को आज एस्प्लनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें 10 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि “Team Grand 9 Security Services LLP” नाम से केवनीपाड़ा, एस.वी. रोड, अंबोली, जोगेश्वरी (पश्चिम) में यह कॉल सेंटर चल रहा है, जहां कर्मचारी अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने के लिए खुद को अमेरिकी नागरिक बताकर टेलीमार्केटिंग करते थे.

पुलिस की छापेमारी और डिजिटल उपकरण जब्त

सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने कई लैपटॉप, हेडफ़ोन, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं. शुरुआती जांच में पता चला कि यह कॉल सेंटर पिछले छह से सात महीनों से सक्रिय था और अमेरिकी नागरिकों के निजी डेटा का अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहा था. पुलिस जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच कर यह पता लगाने में जुटी है कि अब तक कितने लोगों को ठगा गया और धोखाधड़ी की कुल राशि कितनी है.