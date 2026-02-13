मुंबई: 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, गरीबों के नाम पर फर्जी कंपनियां, बैंक अफसर भी फंसे

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एक बेहद शातिर अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. इस गिरोह ने गरीबों और जरूरतमंदों को मोहरा बनाकर 100 करोड़ रुपये से अधिक के वारे-न्यारे कर दिए. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मदनलाल जैन और कई बैंक अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया है.

जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने मंगलाल मोदीराम दवे और नरेश मंगलाल दवे जैसे साधारण लोगों को महज 10,000 रुपये महीने का लालच देकर उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग किया. इन गरीब लोगों के नाम पर दर्जनों फर्जी कंपनियां और बैंक खाते खोल दिए गए, जिनके जरिए करोड़ों का लेनदेन हुआ, जबकि असल खाताधारकों को इसकी भनक तक नहीं थी.

सूरत के पते पर फर्जी कंपनियां

इस सिंडिकेट ने 'गीत एक्सिम प्रा. लि.', 'विभा इम्पेक्स' और 'पहल इम्पेक्स' जैसी कई शेल (फर्जी) कंपनियां बनाईं. कागजों पर इन कंपनियों का पता गुजरात के सूरत में दिखाया गया था, लेकिन पुलिस की जांच में वहां कोई ऑफिस या कारोबार नहीं मिला. काले धन को सफेद करने के लिए हीरा व्यापार और सड़क निर्माण के नाम पर फर्जी बिल काटे गए और पैसों को इधर-उधर घुमाया गया.

बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से खुली पोल

पुलिस के अनुसार, यह घोटाला बैंकिंग सिस्टम के भीतर बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मदद के बिना संभव नहीं था. जांच में पाया गया कि बैंक कर्मियों ने केवाईसी (KYC) नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए और बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के खाते खोलने की अनुमति दी. आरोपियों ने पैसों का स्रोत छिपाने के लिए 'सर्कुलर ट्रांजैक्शन' किए और बड़ी रकम विदेशों में भेज दी.

ED के इनपुट पर कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ED) से मिले इनपुट के बाद मुंबई पुलिस ने यह कार्रवाई शुरू की है. फिलहाल आईपीसी की धारा 409, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस रैकेट में शामिल अन्य सफेदपोशों की गिरफ्तारी भी संभव है.