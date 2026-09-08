मुंबई ड्रग्स केस: डॉन छोटा शकील के करीबी समेत 6 को 20 साल की सजा

अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का करीबी माना जाने वाला साजिद यूसुफभाई इलेक्ट्रिकवाला समेत छह आरोपियों को कोर्ट ने ड्रग्स मामले में सजा सुनाई है, आपको बता दें की मुंबई की विशेष NDPS अदालत ने 2015 के 25.5 किलो मेफेड्रोन (MD) बनाने के मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

अदालत ने सभी दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी. अदालत ने यह फैसला 27 अगस्त 2026 को सुनाया. मामला मुंबई ATS की चारकोप यूनिट में दर्ज मामले से जुड़ा है. आरोपियों पर NDPS एक्ट की धारा 8(c) के साथ 22(c), 27A और 29 तथा IPC की धारा 420, 465, 471 और 34 के तहत मुकदमा चलाया गया था.

मुंबई: बिजनेसमैन इम्तियाज खत्री को पाकिस्तानी नंबर से धमकी, 1 गिरफ्तार

फ्लैट में चल रही थी MD बनाने की फैक्ट्री

अदालत के मुताबिक, 29 जून 2015 को ATS को सूचना मिली थी कि सचिन बागुल और साजिद इलेक्ट्रिकवाला MD बेचने के लिए आने वाले हैं. इसके बाद ATS ने कार्रवाई करते हुए फ्लैट नंबर 503 में छापेमारी की. कोर्ट ने माना कि इस फ्लैट का इस्तेमाल MD बनाने के लिए किया जा रहा था और आरोपी कथित तौर पर निर्माण प्रक्रिया में शामिल थे.

छापेमारी के दौरान 25.5 किलो तैयार मेफेड्रोन, 25 किलो कच्चा माल और करीब 100 लीटर तरल मिश्रण बरामद होने की बात फैसले में दर्ज है. इसके अलावा ड्रायर, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, सीलिंग मशीन, पाउच और MD बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण भी जब्त किए गए. कोर्ट ने गवाहों की गवाही, दस्तावेजी सबूत, बरामदगी और FSL जांच को महत्वपूर्ण माना. अदालत के मुताबिक इन सबूतों से फ्लैट में संगठित तरीके से MD बनाने की गतिविधि की पुष्टि हुई.

MD बनाने की ट्रेनिंग लेने का भी कोर्ट में जिक्र

फैसले में आरोपियों द्वारा MD बनाने की तकनीक सीखने के लिए गुजरात के अंकलेश्वर स्थित रिसर्च एवं एनालिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट जाने का भी जिक्र है. अदालत ने इस गतिविधि को ड्रग निर्माण की तैयारी से जोड़कर देखा. कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और कॉल डिटेल्स का भी उल्लेख किया.

फैसले के मुताबिक आरोपियों के बीच लगातार संपर्क और कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए हासिल किए गए सिम कार्ड के इस्तेमाल से MD के निर्माण, कब्जे, बिक्री और वितरण से जुड़ा आपसी संबंध सामने आया.

इस मामले में कुल 46 अभियोजन गवाहों की गवाही हुई. तीन चार्जशीट सात वॉल्यूम में थीं और दोनों पक्षों की दलीलें 1,000 से अधिक पन्नों की थीं. सुनवाई के दौरान करीब 300 न्यायिक फैसलों का भी हवाला दिया गया.

मामले में छह आरोपी दोषी

दोषी ठहराए गए आरोपियों में सचिन दिलीप बागुल उर्फ अजय, साजिद यूसुफभाई इलेक्ट्रिकवाला, चंद्रकांत कृष्णा काटले, राहुल रमेश सालुंके, अयूब तफसीर खान उर्फ लाला और भानुदास वसंतराव मोरे उर्फ भावेश पटेल शामिल हैं. कोर्ट ने सभी छह आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

महाराष्ट्र: पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह के आरोपी योगानंद को किया गिरफ्तार