हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: 8.3 करोड़ की धोखाधड़ी केस में नया मोड़, गवाह को धमकी देने का आरोप, पुलिस से मांगी सुरक्षा

मुंबई: 8.3 करोड़ की धोखाधड़ी केस में नया मोड़, गवाह को धमकी देने का आरोप, पुलिस से मांगी सुरक्षा

Mumbai News: गवाह विश्वास टाकळकर ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी मेहुल जैन और मनीषा जैन ने उन्हें कोर्ट में साक्ष्य देने के कारण धमकी दी है.इस संबंध में एमआरए मार्ग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

By : सूरज ओझा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 15 Feb 2026 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के मुंबई में डोंगरी के 8 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी के मामले में नया मोड़ सामने आया है. इस प्रकरण में गवाह विश्वास टाकळकर ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी मेहुल जैन और मनीषा जैन ने उन्हें कोर्ट में साक्ष्य देने के कारण धमकी दी है. इस संबंध में विश्वास टाकळकर ने एमआरए मार्ग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

उनके वकील हर्षद मेश्राम के अनुसार, टाकळकर को आरोपियों की ओर से कहा गया कि यदि वे इस मामले से पीछे नहीं हटे तो उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा. टाकळकर ने यह भी आशंका जताई है कि जैन परिवार से उनके जीवन को खतरा है और उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है. एमआरए मार्ग पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

मेहुल जैन और परिवार पर 8.3 करोड़ का मामला दर्ज है

जनवरी में डोंगरी पुलिस ने कथित क्रिकेट बुकी मेहुल जैन और उनके परिजनों के खिलाफ 8.3 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था. शिकायतकर्ता डोंगरी निवासी व्यवसायी मोहम्मद फारूक शेख ने आरोप लगाया कि जनवरी से अगस्त 2023 के बीच उन्हें ठाणे स्थित एक कंपनी में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया.

एफआईआर के अनुसार, दिलीप जैन, कमलेश जैन, मेहुल जैन और उनके सहयोगियों ने दावा किया था कि कंपनी घाटे से उबर चुकी है और उसे 8.3 करोड़ रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखा. आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को यह भी आश्वासन दिया कि यदि कंपनी को परिवार की महिला सदस्यों के नाम पर खरीदा गया तो सरकारी सब्सिडी मिल सकती है.

कई किश्तों में दिया गया था पैसा

शिकायतकर्ता के मुताबिक, उन्होंने विश्वास टाकळकर नामक मध्यस्थ के माध्यम से कई किश्तों में पूरी राशि नकद दी. इसके बाद कंपनी को उनकी सास और साली के नाम पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की गई और समझौते पर हस्ताक्षर हुए. हालांकि, आरोप है कि बाद में उन्हें निदेशक नियुक्त नहीं किया गया और आरोपी बैठक से बचते रहे.

जीएसटी नोटिस के नाम पर धमकाया

जब शिकायतकर्ता ने सौदे से पीछे हटने और राशि वापस मांगने की बात कही, तो आरोपियों ने जीएसटी नोटिस का हवाला देते हुए पैसे लौटाने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, उनके खिलाफ अन्य पुलिस थानों में प्रतिकूल शिकायतें भी दर्ज कराई गईं. एफआईआर में आरोप है कि आरोपियों ने अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया और धोखाधड़ी कर रकम का दुरुपयोग किया.

फिलहाल, गवाह को मिली कथित धमकी के मामले में एमआरए मार्ग पुलिस जांच कर रही है, जबकि 8 करोड़ की धोखाधड़ी मामले की जांच डोंगरी पुलिस द्वारा जारी है.

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read
Published at : 15 Feb 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS CRIME NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सिर्फ बयानबाजी से नहीं होती जीत', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
'बयानबाजी से जीत नहीं होती', ऑपरेशन सिंदूर पर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर महासंग्राम...Debate में हो गया योगी vs अखिलेश | Shankaracharya News
Sadhguru के आश्रम में कैसे बनता है लोगों का खाना? सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सिर्फ बयानबाजी से नहीं होती जीत', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
'बयानबाजी से जीत नहीं होती', ऑपरेशन सिंदूर पर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
इंडिया
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
लाइफस्टाइल
गर्म पानी से नहाने के क्या हैं नुकसान? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
गर्म पानी से नहाने के क्या हैं नुकसान? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
हेल्थ
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget