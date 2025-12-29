मुंबई में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 3.8 करोड़ की ठगी, फर्जी ई-कोर्ट और जज दिखाकर महिला को डराया

मुंबई के पश्चिमी उपनगर में रहने वाली 68 वर्षीय महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, 18 अगस्त को महिला को एक फोन कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को कोलाबा पुलिस स्टेशन से बताते हुए कहा कि महिला का बैंक खाता करीब 6 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है. भरोसा दिलाने के लिए ठगों ने एक फर्जी केस नंबर भी बताया और डर का माहौल बना दिया.

सीबीआई अधिकारी बनकर गिरफ्तारी की धमकी

कुछ ही देर बाद दूसरे शख्स ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और महिला को गिरफ्तारी की धमकी दी. ठगों ने कहा कि जांच के लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी पर एक निबंध लिखना होगा.

साथ ही सख्त हिदायत दी गई कि वह किसी से भी इस मामले की जानकारी साझा न करे क्योंकि वह 24 घंटे निगरानी में है. डर और दबाव में आकर महिला उनकी बातों में फंसती चली गई.

बैंक खातों और निवेश की पूरी जानकारी ली

ठगों ने महिला से उसकी संपत्ति, बैंक खातों और म्यूचुअल फंड से जुड़ी पूरी जानकारी मांग ली. निर्देशों के अनुसार महिला ने अपने बैंक डिटेल्स साझा किए और अलग-अलग खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी.

इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति ऑफिसर एस.के. जायसवाल नाम के शख्स ने महिला से 2–3 पन्नों की जीवनी लिखवाई और कहा कि उसकी निर्दोषता साबित हो जाएगी.

फर्जी ई-कोर्ट और नकली जज

ठगी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब सामने आया जब महिला को वीडियो कॉल पर एक नकली ई-कोर्ट सुनवाई में पेश किया गया. वीडियो कॉल में एक व्यक्ति न्यायिक वस्त्र पहनकर खुद को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ बताता नजर आया.

उस फर्जी सुनवाई में महिला की जमानत खारिज कर दी गई, जिससे वह और ज्यादा घबरा गई. इसी डर का फायदा उठाकर ठगों ने उससे कुल 3.75 से 3.8 करोड़ रुपये ट्रांसफर करवा लिए.

शिकायत मिलने के बाद वेस्ट साइबर पुलिस ने जांच शुरू की और गुजरात के एक 46 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके खाते में ठगी की बड़ी रकम जमा हुई थी. पुलिस का कहना है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड विदेश से ऑपरेट कर रहा है, जिसे पकड़ना फिलहाल चुनौती बना हुआ है.

साइबर पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन कोर्ट, सीबीआई या जज बनकर आने वाले किसी भी कॉल पर भरोसा न करें. ऐसे किसी भी संदिग्ध कॉल की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर हेल्पलाइन को दें, ताकि समय रहते ठगी से बचा जा सके.