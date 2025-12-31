मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स का बड़ा ऑपरेशन, ड्रग्स और सोने के साथ विदेशी मुद्रा जब्त

मुंबई एयरपोर्ट कमिश्नरेट (कस्टम्स ज़ोन-III) के अधिकारियों ने पिछले एक हफ्ते (23 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025) के भीतर तस्करी के खिलाफ बड़े अभियान को अंजाम दिया है. इस दौरान बैंकॉक से आने वाले यात्रियों से करोड़ों रुपये का ड्रग्स, सोना, दवाइयां और विदेशी मुद्रा जब्त की गई है.

बैंकॉक से अलग-अलग उड़ानों से आए 4 यात्रियों को संदेह के आधार पर रोका गया. तलाशी लेने पर उनके पास से 24.003 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई. अवैध बाजार में इसकी कीमत लगभग 24.003 करोड़ आंकी गई है. गुप्त सूचना के आधार पर बैंकॉक से आए 5 अन्य यात्रियों को पकड़ा गया. इनके पास से 15.983 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड मिली, जिसकी कीमत लगभग 15.983 करोड़ है. इन सभी 9 आरोपियों को NDPS एक्ट, 1985 के कड़े प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है.

विदेशी मुद्रा और दवाइयों की तस्करी

नशीले पदार्थों के अलावा, कस्टम्स विभाग ने तस्करी के अन्य मामलों का भी पर्दाफाश किया. कुल 4 मामलों में 6 यात्रियों के पास से विदेशी मुद्रा बरामद की गई, जिसकी भारतीय बाजार में कीमत 1,65,80,182 (1.65 करोड़ रुपये) है. 2 यात्रियों से 58,54,515 मूल्य की अवैध रूप से ले जाई जा रही दवाइयां जब्त की गईं. एक यात्री के पास से 233 ग्राम (24 कैरेट) सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत 29,72,323 है. इस अभियान से कस्टम्स विभाग ने तस्करी के कई अहम मामलों को उजागर कर कानून के दायरे में लाया.

ड्रग्स के खिलाफ मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई

मुंबई पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ साल 2025 में व्यापक अभियान चलाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इस साल मुंबई पुलिस ने 814 करोड़ रुपये से अधिक कीमत के ड्रग्स जब्त किए हैं. इस दौरान ड्रग्स से जुड़े कुल 1096 केस दर्ज किए गए, जबकि अलग-अलग मामलों में 1,386 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने पूरे साल सक्रिय रहते हुए नशे के नेटवर्क पर लगातार शिकंजा कसा.

नए साल से पहले हाई अलर्ट और चोरी के मोबाइल बरामद

नए साल और बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुंबई पुलिस हाई अलर्ट मोड में है और पार्टी स्पॉट्स व भीड़भाड़ वाले इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. वहीं, अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस की जोन-3 टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने करीब 1 करोड़ 89 लाख रुपये से अधिक मूल्य के 850 से ज्यादा चोरी हुए मोबाइल फोन के साथ सोने-चांदी के आभूषण बरामद कर उन्हें उनके असली मालिकों को लौटाया है.