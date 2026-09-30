मुंबई CSMT यार्ड में लगी आग, धू-धू कर जलने लगी मुंबई-हावड़ा ट्रेन

महाराष्ट्र के मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) के यार्ड में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गयी, जब यहां खड़ी मुंबई-हावड़ा ट्रेन की पेंट्री कार में अचानक आग लग गई. आग लगते ही वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गयी.

सूचना पर पहुंची दमकल टीम तेजी से ट्रेन की आग को काबू किया. इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. इसके साथ ही हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गयी है.

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तड़के 3:40 पर लगी आग

मध्य रेलवे प्रवक्ता के अनुसार, "ट्रेन की पेंट्री कार में तड़के तीन बजकर 40 मिनट पर आग लगी. तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई और दमकलकर्मी सुबह चार बजकर एक मिनट पर घटनास्थल पर पहुंच गए. आग पर सुबह चार बजकर पांच मिनट तक पूरी तरह काबू पा लिया गया." उन्होंने कहा, "ट्रेन खाली थी और घटना के समय उसमें कोई यात्री मौजूद नहीं था. हादसे में कोई घायल नहीं हुआ."

टर्मिनल से चलतीं हैं महत्वपूर्ण गाड़ियां

यहां बता दें कि दक्षिण मुंबई में स्थित सीएसएमटी शहर के प्रमुख रेलवे टर्मिनल में से एक है. यहां से कई लंबी दूरी की और स्थानीय ट्रेन सेवाएं संचालित होती हैं. अगर ट्रेन में यात्री होते तो हादसा बड़ा हो सकता था. लेकिन हादसे की वजह क्या रही इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है.

उधर ट्रेन में आग लगने के बाद स्टेशन पर यात्रियों में हडकंप मच गया था लोग दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से पूरा नजारा देख रहे थे. कई यात्री घबराकर इधर-उधर भागने लगे. दमकल टीम ने तेजी से आग पर काबू पा लिया था और बाकी डिब्बों तक आग नहीं फैलने दी. आग बुझने के बाद ट्रेन के डिब्बों को अलग-अलग किया गया. रेल यात्रियों ने इसको लेकर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. लेकिन आग लगने की असल वजह क्या थी वो जांच के बाद ही पता चलेगी.

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